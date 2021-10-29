專訪｜「郊野公園之父」嘆太人工如畫蛇添足　設計不留痕才算高手

龍脊行山徑驚現「龍爪」、郊遊熱點裝設電子屏幕顯得格格不入，早前一場破邊洲觀景台設計比賽，部份參賽設計現代感十足，甚至有在山坡上設計橫向跑道等天馬行空概念，被批保留原貌才是最好。

郊野公園，也要追上現代化？有本港「郊野公園之父」之稱的前漁護署助理署長王福義，是首批有份規劃郊野公園的公務員。他接受《香港01》專訪時表示，在郊野太多人工設計，反而是畫蛇添足，「最好的設計是看不到設計的痕跡，做了看似沒有做，這才是高手」。



王福義形容都市是石屎森林，密集又熱鬧，但郊區則相反，沒有一式一樣的沉悶。（張浩維攝）

郊野公園發展系列：

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都市與郊野，在王福義眼中，本應有截然不同的景象。城市五光十色，建築物多呈幾何形狀，毗鄰的綠土卻是不規則，無論是溪澗、石頭，沒有一式一樣的沉悶，拍攝古裝片也沒有違和感，一條電線、一條石屎樓梯入鏡，即時「穿崩」。

王福義以不要把都市價值觀帶入郊野設計為原則，「每個建築師都有自己的風格，不會將做的東西隱形，但過度設計、過度表達自己看法、過度展示人為設施或使用現代化材料，就會與風景起衝突。」近期引起的爭議的破邊洲觀景台設計比賽，他形容部份作品過度展示個人設計風格，坦言「裝修得靚，不等於配合環境」，深信有美景的地方，毋須額外發展。簡單如一條行山徑、一個涼亭，已是最好點綴。

有人希望保留破邊洲原貌，王福義認為，觀景台有實際需要，擔心當行山客為最佳位置「打卡」你爭我奪，易生意外，「多人去，難道每個都守規矩、站在入面？會周圍行嘛，影相不可以被人擋，就行歪點，結果越行越出，這是chicken and egg（雞與雞蛋）的問題。」除了安全，也擔心交通問題，他憂慮「景點」開放後，更多市民蜂擁而至，「交通運輸亂晒龍」，成為千島湖、大棠等郊野熱點翻版。

▼西貢破邊洲觀景台設計比賽部分作品▼



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郊野人工設施需取捨

「以前郊野公園不是很有錢，全部自發性，靠同事local knowledge（本土知識），indigenous skill（本土技能）」，王福義說，漁護署職員修橋鋪路「一腳踢」，甚少依賴專業設計師或建築師。

以水浪窩觀星台為例，仿照河南登封縣告成鎮的古代天文觀測台而建，由漁護署職員利用附近的石頭搭建，雖說是人造，但不顯得突兀，王福義不禁大讚「幾靚」。但提及石澳龍脊去年造型奇特的「三指怪爪」木製擺設，他說利用廢木創作，成品沒有重覆而規律的直線、菱角，比較自然，只是看起來不太順眼，承認這個「裝飾」沒有需要，就如在千島湖觀景台放設數根木樁、數條麻繩作護欄就足夠。

▼近年郊野公園設計▼



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守護郊野公園價值

城市要發展，王福義曾當把關者守護郊野公園價值。當年政府要興建三號幹線，擬從大欖郊野公園劏過去，對環境影響極大，王福義實地考察，據理力爭公路轉隧道，代價是花費更多時間及金錢，「完工後郊野公園好似沒有什麼改變，但幹線已經在隧道通過了」。

為避免意外頻生，漁護署也要發揮小智慧。他說，早年行山客在獅子山較險要的一面上山，期間需要攀石，結果短時間跌死兩個人，除了豎立危險警告牌，漁署也種植帶有荊棘的樹，「行過拮到你死死下」，其後無人再行差踏錯。他笑言，任內值得自豪的成品都是隱形，「電纜沒有經過郊野公園，馬路沒有破壞郊野公園，天平線乾乾淨淨，我的成就是看不到」。

郊野公園似旅遊區 嘆行山客常闖險地

疫情下市民湧入郊野公園，王福義也有體會，「現在郊野公園有點似旅遊區」，擔心日後淪為遊客地方，失去郊野公園意義。行山客喜歡另闢新路、沿路繫上絲帶作記認，增加危險性，「郊野公園本應有足夠指引，但現在被abuse（濫用），『前路危險請勿進入』竟變成指示牌，人就直接從這裡進入」，他帶著苦笑無奈說「我覺得好『得意』」。

無法外遊，寄情郊野，遊人更期望有市區的便利及享受，「現在去營地，遊人需要燈光照明，但去camp就是要享受日出日落嘛！」他看不透，指不少去行山的人依賴網上資訊，完全無師自通也不自量力，「行山的人不願行，只是去到打卡位行幾步，再返去西貢食海鮮，總之用最快的速度去影幾張相，就要返去post相」。

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對他而言，郊野公園需要康樂，市民可以自由自在各取所需，用自己的步伐做喜歡的事情，也對環境沒有壞影響，故成為疫情下「避難所」。對於政府預留5億元改善部分郊野公園設施，包括增加觀景台、樹頂歷奇、升級露營地點等，預計未來兩三年逐步落成。他認為要找合適地方，如石礦場或廢村等已破壞地方，倘不適合寧願保留原狀，直言「一旦發展就不能逆轉」。