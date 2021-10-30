通關｜許樹昌：若持續清零　估計明年2月可與內地通關

本港官員及專家早前與內地就通關事宜舉行對接會議，但兩地通關未有具體時間表，有參與會議的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受內地廣東廣播電視台訪問時表示，當日會議上內地官員以澳門作例子，由開會至落實全面通關需時4至5個月，若本港做好外防輸入、本地持續清零及內防擴散，估計本港可於明年2月與內地通關。



許樹昌表示要達致與內地通關，本港有4個範疇需跟進，首先本港的出院條件太寬鬆，與內地康復者重返社區前需接受多14天觀察有別，第二是豁免檢疫群組太多如機組人員、船員、領事及影星后妮歌潔曼早前曾免檢疫在港拍戲等，第三是高危群組如前線醫護、機場工作人員及檢疫酒店員工等，打針後七日一檢不夠頻密，有別於內地隔日一檢。

許樹昌估計明年2月可與內地通關。（資料圖片 / 羅君豪攝）

第四項是健康碼要具備追蹤功能，許樹昌指，日後的通關碼需包括4項功能，疫苗接種紀錄、核酸檢測陰性結果紀錄、21日內有無高危地區暴露史、以及電話有追蹤功能，「香港好多人擔心私隱問題，如果你真係有需要返內地探親工作，你一定要接受你個健康碼係有追蹤功能，擔心咪唔好去囉，你一定要有個追蹤功能，內地先會接受過關，否則會對內地構成額外風險。」

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本港與內地一旦通關後需設熔斷機制，許樹昌指，相信本港會跟從澳門現時的模式，只要出現一個源頭不明本地過案就要暫停通關，直至再無新個案28日後可恢復通關。