通關│促盡快與內地澳門通關　旅業聯盟：港府要有背水一戰勇氣

疫情反覆，通關無期，旅遊業奄奄一息。由導遊、領隊、旅遊巴司機工會代表組成的香港旅遊業組織聯盟今日（27日）到政府總部外請願，促請港府相關部門積極與內地及澳門政府溝通，全力爭取盡快與內地及澳門通關，重啟跨境旅遊團，拯救行業。聯盟促請政府鼓起背水一戰勇氣，掃平擋路難關，全力實現通關所需要的條件。



旅業聯盟向勞工界立法會議員潘兆平遞交請願信，盼潘兆平向政府反映工友訴求，爭取盡快與內地及澳門通關。（旅業聯盟圖片）

重啟與內地及澳門跨境團 拯救行業

旅業聯盟稱，疫下旅業眾多從業人員被迫停工轉業，但有見本港疫苗接種率已貼近七成，疫情亦有緩和跡象，故在今日發起請願行動，並向勞工界立法會議員潘兆平遞交請願信，期盼潘兆平向政府反映業界工友的訴求，促請有關部門積極與內地及澳門政府溝通，全力爭取盡快與內地及澳門通關，重啟香港與內地及澳門的跨境旅遊團拯救行業。

與內地通關才能標本兼治 盼政府掃平擋路難關

聯盟強調，旅遊業為香港經濟其中一支柱，從業員人數達 25 萬，受疫情打擊整個行業一蹶不振，旅業聯盟認同政府已多番為業界推出紓困措施，有助減輕從業員的困境。然而，爭取與內地通關，重啟旅遊活動，方為標本兼治之法。旅業聯盟期盼政府能鼓起背水一戰的勇氣，掃平擋路難關，為爭取通關盡全力實現通關所需要的條件。

疫苗接種中心臨時職位將減少 旅業工友或二度失業

香港導遊總工會理事長黃嘉毅指，業界停工約兩年，希望政府與內地爭取盡快通關，令入境旅行團可以復辦。 他表示，雖然政府為業界在疫苗接種中心加設臨時職位，相關職位亦會延至今年年底，但每間中心職位將減少約20個，意味部分業界將再次失業，促請政府為旅遊業從員提供一筆過津貼，並為業界提供更多短期職位。