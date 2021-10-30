今增3宗輸入　留院逾14個月病人康復出院　毋須到臨時醫院再隔離

衞生防護中心今日（30日）公佈3宗輸入確診個案，2人帶有變種病毒、1人病毒量不足以化驗，其中2名患者是由菲律賓及印尼抵港的外傭，另一人由德國抵港，全部人已接種疫苗。另外，今日初步確診個案少於5宗。

醫管局指出，今日有一名確診病人(個案編號：4531)出院，病人去年8月18日確診，已留院逾14個月，今日終康復出院，為疫情爆發以來留院最長的病人。



衞生防護中心公佈正調查3宗新增新冠肺炎輸入2確診個案，至今本港個案累計12346宗，過去十四天累計報告57宗個案，全屬輸入。

今日新增個案當中兩人涉L452R變種病毒感染，其餘一宗的病毒量不足以進行相關變檢測。個案涉及一男兩女，年齡23至59歲，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）抵港。一人在指定竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，兩人在抵港時於機場進行的檢測結果呈陽性。

今增3宗輸入個案。（資料圖形/張浩維攝）

35歲女患者(個案編號：12349)是10月28日乘搭5J272由菲律賓抵港外傭，已接種復必泰疫苗，在機場檢測確診。59歲男患者(個案編號：12350)10月28日乘搭LH796由德國抵港，已接種疫苗並在機場確診。23歲女患者(個案編號：12351)是10月28日乘搭CX798由印尼抵港外傭，已接種科興疫苗，在竹篙灣檢疫中心確診。

一名屬去年廣華醫院感染群組的71歲病人留醫逾14個月今出院。（資料圖片/鄧詠中攝）

醫管局指出，過去24小時有一名確診病人(個案編號：4531)出院，至今共有12034名確診或疑似病人康復出院。此名71歲男病人屬早前的廣華醫院群組，去年8月18日確診，即病人已留院逾14個月，今日終康復出院，為疫情爆發以來留院最長的病人。政府早前公布，10月27日起，符合出院準則的病人都需到「臨時醫院」隔離多14天，被問到為何第4351宗個案不需到臨時醫院，醫管局回覆指，這名病人早於今年4月已獲衞生署解除隔離令，僅因有其他疾病而繼續留醫，因此現時可以正式出院，不需再隔離多14天。

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