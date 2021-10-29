新冠肺炎．10.29｜增5人確診　周一起入街市及體育館需掃安心出行

衞生防護中心今日(29日)公佈5宗輸入確診個案，5名患者全部已接種疫苗及感染L452R變種病毒，3人為菲律賓抵港外傭，2人為機組人員。今日初步確診個案少於5宗。



衞生防護中心昨日（28日）公佈，新增2宗新冠肺炎輸入確診個案，患者年齡為57及58歲，2人已接種疫苗，其中1人帶有變種病毒，分別由緬甸經南韓，以及由比利時抵港的機組人員確診。



點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

【23:29】房委會表示，轄下的商業設施，包括商場及街市，一直實施各項防疫措施，包括要求訪客配戴口罩、於入口處監測體温，提供消毒潔手液供市民使用、以及張貼「安心出行」二維碼方便市民使用。為配合政府的最新防疫措施，房委會會在轄下街市加强宣傳及鼓勵市民使用「安心出行」流動應用程式，並會按實際情況，作出適當安排以加強轄下街市的防疫措施。

由11月1日開始，所有員工及訪客進入房委會辦公大樓，各屋邨辦事處、地區租約事務管理處、分區保養辦事處、社區/多用途會堂和多用途活動室，要先使用「安心出行」流動應用程式掃描安心出行場所二維碼，方可入內。12歲以下和65歲或以上人士如未能使用程式可獲豁免，但須填寫指定表格登記才可進入。

新冠疫苗｜今日增5000人打首劑 接種率升至68.5%

【23:21】本港社區疫苗接種中心，最後33日提供第一針疫苗接種，今日（29日）有5,000人接種首針，比昨日（28日）3,900人多28%，累計增至461萬人接種，佔12歲及以上的68.5%。昨日有一人由接種中心送院，情況穩定已經出院。全港接種率約61.5%

強制檢測｜大埔逸瓏坊Market Place覆檢 4幼稚園爆上呼吸道上榜

【21:36】政府今日（29日）公佈強制檢測名單，四間幼稚園爆發上呼吸道感染，需要接受強制檢測；而大埔逸瓏坊的Market Place by Jasons，因有返港後確診者在離港前曾光顧，亦要再次檢測。​

大埔逸瓏坊地下低層Market Place by Jasons需再覆檢。（資料圖片)

【21:30】民政事務總署公布，由 11月1日起進入總署及各區民政處的辦公處所和轄下場地前使用「安心出行」流動應用程式的安排。除獲豁免人士外，所有人士必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才獲准進入民政總署的辦公處所和場地。

新安排適用的民政總署及各區民政處轄下場地包括：

所有社區會堂及社區中心（包括用作臨時庇護中心的社區會堂及社區中心）；各民政諮詢中心；牌照事務處的辦事處；以及遺產受益人支援組的辦事處。

署方表示，在新安排下，12歲以下和65歲或以上的人士、有困難使用「安心出行」的殘疾人士在進入民政總署及各區民政處辦公處所和場地時，可獲豁免使用「安心出行」；亦會因應實際情況，豁免個別人士在進入辦公處所和場地時使用「安心出行」，包括沒有智能手機的臨時庇護中心使用者。所有獲豁免人士必須填寫表格登記其姓名、身份證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身份證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。

食環署公布下周一起，進入公眾街市均需掃瞄安心出行。（資料圖片／胡家欣攝)

安心出行｜下周一起入食環署街市須掃二維碼 將軍澳料不受影響

【20:35】食環署公布，為配合政府最新的防疫措施，由11月1日（下周一）起，市民在進入食環署的辦事處和室內設施，包括其轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場前，要先使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼，方可入內。

12歲以下或65歲或以上人士和殘疾人士如未能使用程式，就必須在進入場地前先填寫指定表格登記其姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期及時間，並須向駐場人員出示相關身分證明文件以作核實，駐場人員同時亦會即場致電核實其提交的聯絡電話。

巿民進入食環署轄下的靈灰安置所、紀念花園、墳場、永愛園、垃圾收集站、公共浴室及公廁前無須使用程式。有關場地仍然會張貼「安心出行」場所二維碼供入場人士自願使用，以便在有需要時可更有效地進行流行病學調查。食環署轄下火葬場及申請殯葬服務的辦事處亦接受未能使用程式（例如沒有智能電話）的人士，以填寫「訪客資料記錄表」替代使用程式。

通關｜4群組未打疫苗員工11月起每日檢測 無醫生紙每月料費$4800

【20:32】為了與內地通關，政府要求高風險群組加密檢測，完成疫苗接種者三日一次、未完成者每日一檢，社區檢測中心及流動採樣員員工11月3日、指定檢疫酒店員工11月10日、特定貨櫃碼頭及凍房員工11月內實施。

食物及衞生局公告列明，所有特定群組的人士如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，他們必須自費進行定期檢測。以檢疫酒店員工為例，如沒有醫生證明不適合打疫苗，以每次檢測要付240元，假設每月上班20日，一個月就需付4,800元。

▼特定群組人士強制檢測安排▼



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安心出行｜康文署公布下周一起入18類場地須掃二維碼 公園要否？

【18:58】康文署今日公佈，下周一起(11月1日)，除獲豁免人士外，進入康文署的辦公處所和轄下場地前需使用「安心出行」流動應用程式，18類場地包括：

1.所有博物館、圖書館和表演場地；



2.室內體育處所包括所有體育館、壁球中心、獨立的壁球場、羽毛球中心、乒乓球中心和香港單車館；



3.戶外體育處所包括運動場、收費草地球場、網球場、網球練習場、草地滾球場、射箭場、高爾夫球發球練習場及高爾夫球練習草坪；及



4.公眾游泳池。



康文署場所如公園、泳灘、公廁等不在上表，因此毋須掃安心出行。

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新冠肺炎｜今增5宗確診 已打針及帶變種病毒 涉機組人員、外傭

【14:48】本港今天（29日）新增5宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入個案，患者均無病徵，已經完成疫苗接種，亦驗出帶有L452R變種病毒，其中3名患者是外傭，2人則是機組人員。本港今天有少於5宗初步確診個案。

安心出行｜社協憂醫院職員與病人產生摩擦 醫管局：配合政府防疫

【14:05】3天後（11月1日起）市民進入公立醫院時必須使用手機程式「安心出行」，關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌相信，醫院在遇到緊急病人時會酌情處理，但當病人接受治理後，「會唔會不斷係咁捉佢用安心出行，咁就會係滋擾」，又擔心若家屬需到醫院見親人最後一面，又不能使用安心出行時能否獲得豁免，直言日後醫院職員和病人及家屬之間或出現很多不必要的摩擦。

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毅行者不獲批需轉虛擬形式 樂施會指如震撼彈：風險真係咁大？

【11:17】渣打馬拉松剛於本周日（24日）順利舉行，惟本港另一項大型體育盛事「樂施毅行者」卻不獲政府批准舉辦。



主辦活動的樂施會籌募經理（活動） 黃玉閒，今天（29日）在電台節目表示，由7月起與政府溝通舉辦活動的防疫措施，在疫情穩定下，本以為有望成功舉行，「以為十拿九穩」，但在舉辦前三周，才突然接到拒絕通知，如同震撼彈一樣。她對於政府的決定感到疑惑，「感染風險真係咁大？」她透露，活動將會改以虛擬形式舉行。

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昨日總覽：新冠肺炎．10.28｜經澳門抵港人士下周二可再用回港易、來港易入境

第三針｜建議打科興者可溝打復必泰 劉宇隆籲快落實：勿拖到12月

澳門「回港易」及「來港易」下周二恢復 合資格者獲豁免檢疫

強制檢測｜三幼稚園爆上呼吸道感染須強檢 藍田聖匠幼稚園上榜

安心出行｜11月1日起出入醫院須嘟二維碼 幼童、長者、殘疾豁免

海洋光譜號取消萬聖節出發公海遊 乘客若取消停航期間行程可退款

新冠肺炎｜今增兩宗輸入個案均已打針 一人為帶變種病毒機組人員

安心出行｜葵芳譚仔等14食肆收紙仔程序涉違私隱例 公署促糾正

通關｜高風險群組三日一檢 包凍房、檢疫酒店 未打齊針每日檢測

第三針｜長者關注打齊針定義 社協：只打兩針可否去老人院探訪？

毅行者不獲豁免限聚再停辦 何栢良：可賽前賽後檢測增安全系數

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



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▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼

