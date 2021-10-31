本港增1宗輸入個案　18歲港男訪新加坡驗出陽性　慈正邨住所強檢

衞生署衞生防護中心公布，本港今日（31日）新增一宗確診個案。患者經英國來港，涉及 L452R變異病毒株，她曾於香港接種兩劑復必泰疫苗。

此外，一名18歲男子10月24日由香港抵達新加坡，同日在當地抽取的樣本檢測呈陽性，其住所要納入強制檢測。



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衞生防護中心表示，截至10月31日零時零分，正調查一宗新增確診個案，至今本港個案累計12,347宗，當中包括12,346宗確診個案和一宗疑似個案。在過去14天累計報告54宗個案，全屬輸入個案。

在10月26日起發病

新增個案是37歲女性，她在10月29日從英國經航班BA031抵港，於抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

患者分別在5月9日及30日在港接種兩劑復必泰疫苗。她在10月26日起發病，涉及L452R變異病毒株。

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慈正邨正德樓強檢

此外，早前一名居於慈雲山慈正邨正德樓的18歲男病人，於10月24日離開香港前往新加坡，同日在當地抽取的樣本檢測呈陽性。衞生防護中心重申，現正繼續與新加坡衞生當局跟進個案，並就個案進行流行病學調查和個案追蹤。

另外，本港早前有外傭完成檢疫後發病，並曾回到僱主住所大埔天賦海灣3期海鑽10座，故海鑽10座要在明日（1日）遵從強制檢測公告。