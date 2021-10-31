樂齡科技博覽下月開鑼　香港製造增加　社聯：好多公司肯創新

本港人口老化，居家安老漸成未來政策方針。社會服務聯會行政總裁蔡海偉今(31日)於商台節目《政好星期天》表示，港人近年加深對樂齡科技認識，而自港府設立10億元樂齡及康復創科應用基金後，市場有求亦有供，不少願意創新、研發樂齡科技產品的本地公司應運而生，亦有較多公司加入行列，代理外國產品，令市面上的樂齡科技產品出現更多選擇。

他提到，今屆的樂齡科技博覽將於下月初舉行，有600件產品參展，現場設預防跌倒區及運動專區等多個特色展區，公眾可免費入場。



社會服務聯會行政總裁蔡海偉 (資料圖片)

本土研發樂齡產品增多 毋需再假外求

蔡海偉指，樂齡科技博覽今年進入第5屆，港人對樂齡科技認識趨增，另參展的本地公司及本土研發產品亦有增加。他提到，港府自投放10億元設立樂齡及康復創科應用基金後，不少願意創新的本地公司應運而生，研發樂齡科技產品，亦有較多公司加入行列，代理外國產品：「5年前要靠領事館請佢哋(外國公司)過嚟，但今年多咗香港代理，唔駛淨係睇，可以即場睇完就買。」

5年前要靠領事館請佢哋(外國公司)過嚟，但今年多咗香港代理，（參觀者）唔駛淨係睇，可以即場睇完就買。 社會服務聯會行政總裁蔡海偉

他續指，今年有100多間公司參展，共展出各式各樣的產品合共600多件，推薦展區包括預防跌倒區，入場人士可即場進行評估，另有展示訓練或監測儀器，防止長者跌倒；另設運動專區及照護食展館等。

本港正步入高齡化社會，樂齡科技成近年趨勢。(資料圖片)

樂齡器材租賃服務試驗計劃 已有逾400人受惠

蔡海偉表示，社聯今年推出為期4年半的樂齡科技教育及租賃服務試驗計劃，由馬會資助，助長者租用合適的樂齡器材，包括特別功能輪椅、醫療床等，至今已有400多人受惠，當中4成由醫院轉介，3成由長者中心轉介，另有3成人直接前往位於沙田愉翠苑的服務中心，登記租賃服務。他續指，會以家庭入息決定收費，例如綜援家庭可以200多元的優惠價錢月租醫療床，未來期望可恆常化，並納入長者社區照顧服務券適用範圍。



他又表示，未來將續訂購2000多件產品，幫助更多有需要長者，受惠人數不設上限，但需視乎實際租賃情況。

樂齡科技博覽暨高峰會由港府和社聯共同主辦，將於11月3日至6日在灣仔會展展覽廳1A-C舉行。(「樂齡科技博覽暨高峰會」官網截圖)

儀器租賃以外，服務亦設樂齡指導員，協助租用的長者學習使用流程，包括上門教授及陪伴外出試用等，另定期有治療師跟進，樂齡指導員Ronald 指，教導長者應用樂齡科技需要有應變力及耐性，亦需建立關係，取得對方信任。

樂齡科技博覽暨高峰會由港府和社聯共同主辦，科技園協辦，將於11月3日至6日在灣仔會展展覽廳1A-C舉行，公眾人士免費入場。

博覽入場及開放時間：



2021年11月3日 (星期三)上午11時至下午6時

2021年11月4-5日 (星期四至五)上午10時至下午6時

2021年11月6日 (星期六)上午10時至下午5時

*最後入場時間為每日閉館時間前30分鐘