新冠肺炎・10.31｜增1輸入個案　市民蘭桂坊過疫下第二個萬聖節

本港今日（31日）再增1宗輸入個案，37歲英國抵港女患者帶變種病毒，而衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名居於慈雲山慈正邨正德樓18歲男病人，他於十月二十四日乘搭航班TR981離開香港前往新加坡，同日在當地抽取的樣本檢測呈陽性。他於七月八日及七月三十日於香港接種兩劑復必泰，為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在十一月一日或之前接受強制檢測。



另外，政府規定周一起（11月1日）出入政府設施都要使用「安心出行」，包括衞生署診所及健康中心、康文署轄下18類場所，以及食環署管轄的街市等。今日（31日）萬聖節，不少人會外出狂歡慶祝，警方今日下午開始在中環蘭桂坊封路，除呼籲市民勿帶仿製槍械，也提醒市民要遵守防疫措施。



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▼10.31日萬聖節，市民外出慶祝▼



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新冠疫苗｜萬聖節2700人打第一針 接種中心明天踏入倒數一個月

【23:00】新冠疫苗接種計劃推行至今（10月31日）第248日，社區疫苗接種中心明日（11月1日）將踏入倒數一個月，之後將不再提供第一劑疫苗。今日僅2,700人接種第一劑，累計有461.7萬人已打第一針，接種率達68.6%。

萬聖節｜蘭桂坊滿是嘩鬼加《魷魚遊戲》裝扮 市民指氣氛未及疫前

【22:25】又到一年一度的萬聖節，由於近日新冠肺炎疫情緩和，蘭桂坊今日（31日）人頭湧湧，大批市民盛裝打扮應節。更有市民化身成「肥佬」，目的為呼籲市民飲少幾杯酒，「如果唔係就變咁肥。」但最搶鏡仍是打扮成《魷魚遊戲》紅衣人的市民，與本無表情的一二三木頭人女孩子，增添節日氣氛。

今日是疫情下的第二個萬聖節，多名市民認為，今年的氣氛仍不及疫情前的萬聖節，估計人流大減一半。亦有市民認為，因警方實施人流管制，以致停留時間較短，「有時想停下但都要繼續向前行。」

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萬聖節｜海洋公園復辦哈囉喂 入場者盛裝打扮 爆肌男剪衫扮王子

【18:36】又到一年一度的萬聖節，由於去年受疫情影響，海洋公園宣布哈囉喂停辦，「餓」了一年的市民今午（31日）紛紛盛裝打扮入場。有市民指，去年萬聖節氣氛冷清，死氣沉沉，因此沒外出慶祝萬聖節，而近日天氣回暖，更刻意剪掉衣袖「Show身材」。亦有市民期望疫情能盡快結束，因配戴口罩影響玩樂的心情，「唔使戴口罩咁辛苦。」

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▼政府場所使用安心出行安排▼



安心出行｜長者趕死線前買智能電話 店主：佢哋唔理牌子最緊要平

【17:29】政府日前公布，11月1日起要求市民進入政府處所前，必須使用「安心出行」，其後多個公共機構表明跟隨。由於市民周一（1日）起進入公眾街市、小販市場及熟食市場，亦須掃瞄「安心出行」的二維碼方可入內，不少年長市民都趕在死線前買智能電話，務求適應新政策。

今早《香港01》記者到集中銷售電子產品的深水埗鴨寮街觀察，發現有不少人都為了安心出行查詢及購買二手手機，應付即將實行的政策。有店主指，這些顧客都是老人家為主：「佢哋唔理咩牌子，最緊係要價格便宜。」

▼10月30日，萬聖節前夕逼爆蘭桂坊▼



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中環蘭桂坊一帶將由周六下午開始封路，以應付萬聖節人潮，直至下周一近清晨才解封。（警方Facebook專頁圖片）

安心出行｜北河街街市暫未「加碼」 街坊不怕追蹤：平民百姓驚乜

【17:08】政府明日起（11 月 1 日）規定市民進入政府大樓，必須掃描「安心出行」，包括公眾街市、小販市場及熟食市場。在深水埗北河街街市，今午（10月31日）街市入口及外圍供掃描的二維碼未見明顯增多。有檔販表示，有少許擔心新安排會影響生意額，也形容對檔主和顧客都造成不少麻煩。

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新冠疫苗｜社區接種中心11.1起逢周三休息 平日只開朝10晚6

【16:48】負責統籌新冠疫苗接種的公務員事務局今日（31日）公布，由明日（11月1日）開始，運作了約8個月的新冠疫苗接種中心，平日運作時間縮短至8小時，由上午10時至下午6時止，並且逢星期三全日休息，周六及周日維持朝8晚8的12小時運作。各中心在營運日下午1時半至2時半為清潔時間，不設打針。

本港增1宗輸入個案 18歲港男訪新加坡驗出陽性 慈正邨住所強檢

【14:15】衞生防護中心公布新增1宗輸入個案，37歲英國抵港女患者帶變種病毒。此外，中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名居於慈雲山慈正邨正德樓18歲男病人，他於十月二十四日乘搭航班TR981離開香港前往新加坡，同日在當地抽取的樣本檢測呈陽性。他於七月八日及七月三十日於香港接種兩劑復必泰，為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在十一月一日或之前接受強制檢測。

新冠肺炎｜接種疫苗前先做身體檢查 揭兩成市民患隱疾不自知

【12:00】政府今年2月底推出新冠疫苗接種計劃後，有人針後出現異常或死亡事故，令不少準備接種疫苗的市民都前先接受身體檢查，確定自己適合打針，做體檢的人數大增。逾半年過去，《香港01》訪問多間醫療機構、私家醫院，發現大約有兩成市民透過身體檢查而確診隱性病，比例不容輕視，有年僅30多歲、無病徵的男子更被揭三條血管已阻塞，需即時轉介做通波仔手術。有醫療機構亦透露，高達五、六成接受身體檢查的市民需再作跟進或治療，包括定期監察健康指標、接受營養建議或進一步檢查等。

安心出行｜一文看清明日掃碼新安排 入圖書館街市醫院前不可不知

【14:02】政府規定明日（11月1日）起，進入政府大樓及設施人士都要使用「安心出行」，消息公布後，掀起社會廣泛討論，多個部門及公營機構都說明實際運作情況，主要豁免12歲以下小朋友及65歲或以上長者。《香港01》整合各政府機構對使用「安心出行」新安排，讓大家出行安心、入門放心。

安心出行｜露宿者長者無機嘟 社聯蔡海偉：冀有同理心寬鬆執行

【10:15】政府場所明起強制嘟安心出行，公務員事務局局長聶德權早上於商台節目表示，明白到執行初時難免有一些不明白的情況，因此實行初期相信同事會寬容、靈活處理，並密切留意執行情況，研究如何繼續完善安排。

安心出行︱聶德權：執行初期會寬容處理 稱有老友記用手機都好叻

▼強制嘟安心出行前 威爾斯親王醫院準備情況▼



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▼特定群組人士強制檢測安排▼



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安心出行｜街市掃碼要求有不同 食環署街市周一強制嘟 即睇名單

【00:15】政府部份場所強制要求使用「安心出行」，由下周一（11月1日）起，市民進入食環署轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場，均須掃瞄「安心出行」。不過，本港並非所有街市由食環署管理，房委會、基匯資本及領展，就分別指出，顧客進入轄下街市，可自願使用安心出行。

▼食環署轄下公眾街市名單▼



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強制檢測｜涉非本地確診個案 慈雲山慈正邨正德樓上榜居民須強檢

【00:05】政府周六（30日）公布強制檢測名單，慈雲山慈正邨正德樓被納入強檢公告，於指定日期內曾逗留該處超過兩小時的人士，需要最遲於周一（11月1日）檢測。

衞生防護中心表示，正調查一宗外地確診個案，涉及一名18歲男病人，居於慈雲山慈正邨正德樓。他於10月24日乘搭航班TR981離開香港前往新加坡，同日在當地抽取的樣本檢測呈陽性。他於7月8日及30日於香港曾接種兩劑復必泰疫苗。為審慎起見，病人於潛伏期，在港曾居住的慈正邨正德樓已納入強制檢測公告。

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昨日總覽：新冠肺炎．最新｜周一起進入衞生署診所、健康中心 須嘟安心出行

新冠疫苗｜單日增4900人打首劑 總接種劑次超過903萬

安心出行｜衞生署診所、健康中心強制掃二維碼 11月1日起推行

新冠肺炎｜增3宗輸入 留院逾14個月病人今康復出院

通關｜許樹昌：若持續清零 估計明年2月可與內地通關

安心出行｜公院下周一起必須掃碼 威院現一步一碼 市民：牆紙咁

下周一入街市須掃安心出行 長者：冇智能電話、要我嘟都冇辦法

新冠疫苗｜孔繁毅：若第三針打科興 可能半年後需打第四針

新冠疫苗｜美國准接種復必泰降至5歲 劉宇隆：某程度上係搏一搏