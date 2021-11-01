安心出行｜聶德權料大部份人使用無困難　彈性處理入街市抽查資料

政府今日（1日）起，嚴格執行使用「安心出行」程式的規定，除12歲以下、65歲以上及有實際困難人士外，進入政府場所、公共街市等強制使用「安心出行」。公務員事務局局長聶德權今日在港台節目《千禧年代》指，相信絕大部份市民有「安心出行」程式，會按實際情況彈性處理個別例子。他提到，獲豁免人士填寫資料亦需要確保正確，不過需要取得平衡，若街市人多時，會以抽查方式核實資料。



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公務員事務局局長聶德權指，獲豁免的人士填寫資料亦需要確保正確，不過會取得平衡，若街市人多時會以抽查方式核實資料，強調會機動及彈性處理。被問到若有非豁免人士未能使用程式，他指相信絕大部分人有安裝程式，於使用上無困難，會按實際情況彈性處理個別例子，於推行初期會以勸喻教育為主，並在有需要時為市民提供協助，希望市民盡快適應安排。不過指若市民「唔中意用就唔用」，將會導致防疫工作有困難。

公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

推動民間向無家者提供手機

有指無家者無智能手機難使用「安心出行」，聶德權指有需要要求無家者留下可聯絡的方法，包括協助機構的聯絡方法等。他指，留意到有機構為無家者提供協助，包括贈送廉價手機，政府會再跟進。不過被問到政府會否向有關人士提供手機，他指主要依靠民間力量。他提到，公廁等地無需要強制使用，因考慮到使用人士通常會比較急，加上時候未必好長，以此原則介定強制使用的場地。

聶德權指，雖然現時本港本地個案「清零」，但要從外防輸入、接種疫苗及防止本地個案傳播三方面做好防疫工作。被問到，會否要求更多私人處所強制使用安心出行，他指個別私人場所有各自安排，會先做好現時工作。