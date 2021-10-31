安心出行｜露宿者長者無機嘟　社聯蔡海偉：冀有同理心寬鬆執行

政府明日（11月1日）起嚴格執行使用「安心出行」，進入政府場所、公共街市等必須使用。香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉今（10月31日）表示，露宿者或長者等基層巿民未必有用「安心出行」，部分人對政策有憂慮，他期望負責執法的人員能有同理心，盡量寬鬆執行。



蔡海偉期望負責執法的人員能有同理心，盡量寬鬆執行「安心出行」政策。（資料圖片）

出入政府大樓、食環署街市、公立醫院行政大樓等，明日起都必須使用安心出行，旺角先達廣場近日就有不少市民購買電話，有店主指，大部分人直接指明要約500元的舊電話，用於安裝安心出行。蔡海偉出席一個電台節目後指，據政府數字有約一半長者沒有智能電話，社聯調查亦顯示，長者年紀越大，使用智能電話比率便越低。

▼10.30旺角先達廣場不少市民購買電話用於安裝「安心出行」▼



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蔡海偉冀讓沒有智能手機市民「填紙仔」代替安心出行

蔡海偉又稱，有基層巿民、包括露宿者或長者表示未必有使用安心出行，亦有社福機構指服務使用者對安心出行政策有憂慮，因此，他期望考慮讓相關市民可以「填紙仔」寫下資料代替，並希望負責人員能有同理心，盡量寬鬆執行。

同時，蔡海偉稱有社福機構擔心因應新政策，會令部分巿民減少外出，期望執行政策能夠寬鬆令巿民不會太害怕使用，甚至因避免因要使用程式而不到診所或社會服務辦事處。

社聯過渡性房屋發展理想 最好方法仍是興建更多出租公屋

另外，政府早前公布將在三年內提供15,000個過渡性房屋單位。蔡海偉表示，過渡性房屋發展算理想，社聯三個項目亦正陸續投入服務，當中已入伙的南昌街過渡性房屋，提供很好經驗，雖然社聯非直接服務機構，但會支援其他社福機構提供有關項目，而最好方法仍然是有更多出租公營單位，以解決基層住屋問題。