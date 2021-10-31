安心出行｜北河街街市暫未「加碼」　街坊不怕追蹤：平民百姓驚乜

政府明日起（11 月 1 日）規定市民進入政府大樓，必須掃描「安心出行」，包括公眾街市、小販市場及熟食市場。在深水埗北河街街市，今午（10月31日）街市入口及外圍供掃描的二維碼未見明顯增多。有檔販表示，有少許擔心新安排會影響生意額，也形容對檔主和顧客都造成不少麻煩。



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前線職員不懂分真假安心出行 只能確保進場者有掃二維碼

記者今午到北河街街市一帶巡視，發現張貼的二維碼未有增加。負責街市內運作的陳先生表示，今日稍後時間將會張貼更多二維碼，而問到同事是否懂得分辨近期流行的偽冒版安心出行，陳先生指未有指引，但會確保進場人士有掃描二維碼。

有市民表明不會因要掃碼而減少到訪街市

常到訪街市的陳先生覺得新政策不會為他帶來太大憂慮，況月能讓政府追蹤個人行蹤是一件好事，即使也有不少同輩擔心私隱問題，但為了防疫，都沒有辦法。陳先生表明不會因要「掃碼」而考慮減少到訪街市，自言只是平民百姓，不需要太過擔心。

檔主理解但稱麻煩：上落貨出入街市20次，即係要不停掃碼

街市檔販樂太覺得新安排對檔主和市民也不便利，以她為例，早上落貨時需出入街市超過20次，變相明起需要不停掃二維碼，而且新鮮魚類需要冷藏，否則會變壞。不過，她都明白新政策是為了市民安全，亦不會太擔心影響生意，因如果市民有意購買，就算需掃「安心出行」也會進來購物。

熟食市場檔主陳小姐則指新安排有問題，因為很多老人家不懂字，很麻煩，而她覺得此政策並不是必須，因為即使接種了疫苗，亦不是100%能避免感染。