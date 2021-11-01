旅發局美酒佳餚巡禮今揭幕　推Winecation最平630元有房住有酒飲

香港旅遊發展局主辦的第十二屆「香港美酒佳餚巡禮」（Wine And Dine 2021）今日（11月1日）正式開鑼，活動將舉辦為期一個月，市民只需購買價值250元或500元的電子品味通行證後，就可在中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀約50間餐廳酒吧參與食肆享受優惠及期間限定的美酒小食。

除了電子品味通行證外，旅發局更推出了「美酒佳餚宅度假」(Wine-cation)，逾20間參與酒店合作設計出 11 月期間限定的美酒佳餚住宿計劃，價錢由500多元至4,000多元不等。



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電子品味通行證有兩個選擇，250元可獲5個代幣，而500元則可獲得10個代幣，兩隻酒杯及餐飲電子優惠券。只要將優惠券透過Google Pay或Apple Pay加入虛擬錢包，就能讓有關餐廳掃描二維碼。如果沒有以上兩種虛擬錢包，市民亦可直接使用文件内的二維碼使用。品味證採用代幣制，餐廳各種菜式都可用不同數目的代幣換領。

位於尖沙咀的Pablo Modern Mexican Cocina是其中一間參與Wind and Dine的餐廳，Queso Fundido(即芝士、香菜蕃茄意粉)本來價值128元，現只需2個代幣就可換領；另外三件炸玉米餅，夾著天婦羅魚柳、牛油果醬、青蔥和墨西哥辣椒蛋黃醬原價226元，現只需3個代幣就可換領，即六六折就可享用。

Tasso Baja + glass of House wine(三件炸玉米餅，夾著天婦羅魚柳、牛油果醬、青蔥和墨西哥辣椒蛋黃醬)。(雲嘉晉攝)

電子品味通行證及限量品酒套裝今日起公開發售，市民可經購票通(www.cityline.com)選購。

除了電子品味通行證外，旅發局更推出了「美酒佳餚宅度假」(Wine-cation)，有逾20間酒店參與。其中最便宜的住宿計劃是由悦品酒店‧荃灣提供，費用由港幣$573起﹙另收加一服務費﹚，當中包括入住豪華悦品客房一晚、享用花語下午茶(兩位用)及氣泡酒兩杯。

朗廷酒店豪華客房。(雲嘉晉攝)

而最昂貴的是柏寧酒店，美酒佳餚住宿體驗由港幣$4,888起 (每房每晚, 另加收加一的服務費), 包括︰

一晚住宿連免費客房升級至尊貴豪華行政客房、享用指定二人六道菜套餐連侍酒師餐酒配對、行政尊尚禮遇和服務(二位)、免費參加酒店體驗班等。

朗廷酒店亦有參與Winecation計劃，1988元起﹙另收加一服務費﹚包一晚酒店住宿連雙人早餐、於廷廊享受雙人午餐、雙人氈酒體驗和雙人紅白酒兩小時無限暢飲。