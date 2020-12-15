美酒佳餚巡禮｜34場網上大師班共錄85萬點擊　阿一炒飯班最受歡迎

全球新冠肺炎疫情持續，受各國封關措施影響，訪港旅客量數字大幅下降，最新11月初步訪港旅客僅5,962人次，按年下跌99.8%。旅遊發展局今年以「線上+線下」模式，舉行一連5周的「香港美酒佳餚巡禮」，並於今日（15日）結束。 旅發局指，「網上大師班」共錄得近85萬人次收看，當中三成觀眾來自香港以外的地區。旅發局更與全港逾500間餐廳，合作推出各式餐飲優惠，疫情較穩定時，訂枱數量共逾萬單。

旅發局提醒，但市民可登入活動網站，免費收看「網上大趙班」足本重溫。（旅發局提供）

「網上大師班」三成觀眾來自香港以外地區

旅發局表示，「香港美酒佳餚巡禮」於今日結束，為了讓市民能無懼疫情繼續參與，活動首度以「線上+線下」模式舉行，一連５周帶來不同形式的美酒美食體驗。同時可藉此機會宣傳香港，維持本港於國際旅遊市場繼續曝光。

旅發局指，活動的新猷「網上大師班」，成為了不少市民留家抗疫的節目。「網上大師班」合共34場，分為3個周末舉行，錄得近85萬人次收看，當中三成觀眾（約25.5萬）來自香港以外的地區，包括印度、台灣、英國、法國、美國、加拿大等長短途市場。

市民可於網上足本重溫

旅發局又指，最受歡迎的「網上大師班」包括︰富臨飯店行政總廚黃隆滔的「阿一炒飯班」、少爺啤聯乘 Monsieur CHATTE 的手工啤酒「芝」味搭配入門班，以及世界級調酒師黎振南，與專業咖啡師藍永發聯手發掘「調配美學：當Johnnie Walker遇上咖啡」。「阿一炒飯」由富臨飯店行政總廚黃隆滔師傅親授「一哥」楊貫一獨門烹調精髓，是最受歡迎的大師班。

旅發局提醒，雖然所有「網上大師班」已舉行，但市民可登入活動網站，免費收看所有足本重溫。此外，大師班亦提供品酒或食材套裝供預購，市民可跟從名廚或品酒專家們同步學煮食、學品酒。

旅發局與逾500間餐廳合作推優惠 訂枱數量逾萬單

旅發局指，「香港美酒佳餚巡禮」繼續為酒商及餐飲業界，帶來宣傳產品和增加做生意的機會。旅發局與多間星級酒店及人氣餐廳合作，推出30款外賣套餐，部分只限活動期間供應。其中君悅酒店更特別設計限定的外賣下午茶。此外，旅發局更與全港逾500間餐廳，合作推出各式餐飲優惠，疫情較穩定時，訂枱數量共逾萬單。

為加強香港「美食之都」的形象，旅發局並安排近百位海外傳媒，參與多項與美酒美食相關的線上活動，包括試玩「網上大師班」、「線上美食文化導賞團」，並與本地名廚和知名酒評家互動。旅發局指，即使他們未能來港，亦能認識更多本港飲食文化，以及美食的最新動向。

11月初步訪港旅客數字為5,962人次，按年下跌99.8%。（旅發局提供）

此外，旅發局亦公布最新的訪港旅客數字，11月初步訪港旅客數字為5,962人次，當中內地旅客佔3,555人，非內地旅客佔2,407人，按年下跌99.8%。而今年1月至11月的訪港旅客共356.4萬人，則按年下跌93.2%。