女商人為騙250萬保金　10萬元聘釋囚搶劫自己　詐騙罪成囚3年半

珠寶女商人涉嫌為騙取約250萬元保險金，自編自導一場地鐵遇劫案，以10萬元聘請一名釋囚充當劫匪，她被劫即向保險公司索償。珠寶商及釋囚今日（1日）就串謀詐騙罪判刑，法官指珠寶商為案中主腦，而且犯案計劃周詳，直斥其行為破壞保險界對投保者的信任，判她囚3年半；而釋囚因頂證珠寶商而獲減刑，終判囚20個月。



兩被告：鄧家駒（38歲）及梁艷君(41歲，女），兩人被控於2020年2月至同年5月5日，在香港串謀詐騙怡安工商業保險代理香港有限公司（AON），即上演一宗搶劫案，由鄧搶去梁的珠寶，令AON因而向一間珠寶公司發出保險金。鄧早前已認罪，並在審訊中頂證梁，梁最終亦被裁定罪成。

酒吧相識不知對方真名

法官判刑指，梁為案中主謀，案發前先將珠寶投保額提高，即使在酒吧認識鄧後，雙方均不知對方真名，以減低證據來源及被捕風險，而涉案報酬達10萬元，金額不低，種種情節顯示梁計劃周詳，直斥其行為破壞保險界對投保者的信任。

釋囚頂證成功刑期減半

法官認為，鄧的角色被動，只聽命於梁行動，但案件沒有他的參與便不會成事，考慮到他向警方坦白事件，更指證梁並令她入罪，可獲扣一半刑期。

法官最後考慮到保險公司並無實際損失，判梁囚3年半，並判鄧囚20個月。

案件編號：DCCC 309/2021、1008/2020