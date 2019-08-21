內地婦以假死亡證明資料　到港欲騙保險金5百萬　認罪候判

內地婦聲稱遭遊說參與「呃保險」計劃，先由一名山西漢在港買下兩份人壽保險，把內地婦列為受益人。一年後，內地婦假稱該投保人士在內地因心肌梗塞死亡，並取得內地所發的死亡證，來港欲索取保金5百萬元。惟保險公司指投保人疑隱暪病歷拒發放保金，後更發現投保人仍然在世。內地婦今（21日）承認一項串謀詐騙罪，又聲稱現正懷孕，希望輕判。法官把案押後案件至9月17日才判刑，以索取被告的背景報告及醫療報告。

被告劉芳在區域法院承認串謀訛騙罪。(資料圖片)

被告劉芳（34歲），承認一項串謀詐騙罪，指她於2016年5月至8月，串謀候珍練及唐偉鳳，訛騙大新人壽保險有限公司（現稱泰禾人壽保險有限公司），訛稱候已死，並求大新向她發放保險金。

被告為兩份保單的受益人

案情指，大新人壽保險先後於2015年3月收到內地居民侯練珍的投保，當時他共購買2份人壽保險，被告為兩份保單的受益人，若侯自然身故，被告可獲保險賠償。

內地單位取死亡證

約於2016年5月，被告與侯及保險經紀在山西會面，三人決定訛稱侯死亡，欲騙取500萬元保險金，而他們商量後決定向侯的僱主索死亡證，以便進行索償。被告後來透過侯的安排，從其同事手中取得死亡證，當中提及侯於2016年5月26日在家中因心肌梗塞死亡，死亡4日後已安葬。事實上，侯仍在世，有關的死亡證亦是假的。

保險公司發現投保人仍在生

2016年6月2日，被告又從社區衛生服務中心取得侯的死亡醫學證明書，並從派出所索取侯的死亡注銷戶口證明，翌日，被告又向大新申請侯的死亡申索，但大新認為侯隱瞞病歷，未有發放賠償，而侯的多名同事亦證明於2017年侯仍在生。

現正懷孕望輕判

辯方求情指，被告在工程公司工作，本欲申請貸款，卻被保險經紀遊說一起「呃保險」，望法庭考慮到她認罪，保險公司沒有損失等，被告目前亦懷孕，希望可予以輕判。法官押後案件至9月17日才判刑，以索取被告的背景報告及醫療報告。

案件編號：DCCC227/2019