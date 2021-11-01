18套外地紀念郵票周五開售　包括北京冬奧、魔戒及DC超級英雄

香港郵政今（1日）公布，將於周五（5日）起，發售18套由內地、澳門及海外郵政機關發行的精選集郵品，包括中國郵政的北京冬季奧運和全國運動會的紀念郵票、新西蘭發行的電影《魔戒》、英國皇家郵政與DC漫畫合作推出的「DC超級英雄郵票」。

另外，今年是英女王95歲壽辰，澳洲郵政亦為此推出紀念郵票，今次的精選集郵品亦有包含此特別版，有關郵票僅於香港郵政網的網站限量發售。



第24屆冬季奧運會將於明年2月4日至20日，在北京和張家口市揭開序幕。中國郵政已於6月23日國際奧運日當天，以《北京2022年冬奧會—競賽場館》為主題，發行1套4枚的紀念郵票和郵票小型張，內容包括首鋼滑雪大跳台、國家游泳中心、國家跳台滑雪中心、國家雪車雪橇中心及國家速滑館5個場館。

中國郵政亦有為早前在陝西省落幕的全國運動會發行紀念郵票，內容分別為射擊及賽艇兩個項目。兩枚平行四邊形郵票以連票設計呈現，細節展示主辦當地的特色。

除了體育盛事外，海外亦有為文化界出版郵票。今年是電影《魔戒首部曲：魔戒現身》上映20周年，新西蘭郵政發行了1套6枚郵票和郵票小型張，以誌紀念，當中展示電影重要情節的畫作由獲獎無數的藝術家Sacha Lees原創。

+ 4

另外，英國皇家郵政亦與DC漫畫合作推出一套全新的DC超級英雄郵票。套摺包括12枚特別郵票，展示蝙蝠俠及其盟友，以及反派角色如小丑和企鵝人等；另外六枚郵票嵌於郵票小型張中，展示蝙蝠俠、超人、神奇女俠等的正義聯盟角色，套摺定必成為漫畫迷及收藏家的珍藏。

4套郵票將於周五（5日）早上8時起，於香港郵政網上購物坊「郵購網」發售，售罄即止。市民可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁瀏覽郵票的詳細資料和發售詳情。