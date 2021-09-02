香港郵政發行港產漫畫《百分百感覺》特別郵票　9.16起發售

香港郵政宣布，將推出以漫畫《百分百感覺》為題的特別郵票，並在9月16日起發行，包括首日封、郵票、郵票小型張、小版票及套摺，當中首日封已在今日（2日）起發售。

香港郵政表示，一套6枚的郵票會以漫畫中的主角為題材；而郵票小型張亦會以漫畫封面作郵票設計，取材自故事開端時，男主角許樂和Jerry與女主角Cherie初遇的經典情節。



香港郵政9月16日發行以「百分百感覺」為題的特別郵票及相關集郵品，圖示郵票和特別郵戳。（香港郵政圖片）

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《百分百感覺》是香港漫畫家劉雲傑的原創漫畫，故事以香港為背景，刻劃錯綜複雜的現代都市愛情，並曾在2008年獲得日本外務省頒發第二屆「國際漫畫獎最優秀獎」，該作品亦曾改編成電影及電視劇。

加入模擬漫畫的印刷效果

一套六枚郵票以漫畫中的主角為題材；10元及20元郵票小型張分別以漫畫封面作郵票設計，背景則取材自故事開端時，男主角許樂和Jerry與女主角Cherie初遇的經典情節，20元郵票小型張的左方，加上磨砂油墨以模擬漫畫的印刷效果，同時亦加上光漆，以突顯故事人物。

9月16日起發售

各郵政局將由9月16日起發售這套特別郵票及相關郵品，包括首日封（由今日起發售）、郵票、郵票小型張、小版票及套摺。

郵資已付圖片卡及已蓋銷首日封只限在集郵局發售；裝裱紀念品則只限在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局和沙田中央郵政局發售。