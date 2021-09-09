香港郵政發行港隊東奧特別郵票　印得獎健兒肖像　9.21截止訂購

東京奧運已告一段落，港隊取得歷史性佳績。香港郵政宣布，將於10月28日發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，並由即日起接受預訂。

香港郵政又指，為祝賀香港運動員以兩銀三銅的佳績完成東京殘奧，將發行另一款郵票以資紀念，詳情將於稍後公布。



香港郵政發行「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」特別郵票。

香港郵政表示，港隊健兒在今屆奧運勇奪六面獎牌，為慶祝香港隊的傑出成就，將發行相關郵票小型張，嵌有一套五枚全新設計的郵票，分別展示了劍擊、游泳、乒乓球、空手道及場地單車項目。

郵票小型張印上，會印上所有在奧運得獎的港隊健兒肖像，當中包括男子個人賽花劍金牌得主張家朗；女子200米自由泳及100米自由泳銀牌得主何詩蓓；乒乓球女子團體賽銅牌得主杜凱琹、李皓晴、蘇慧音；空手道女子個人形賽銅牌得主劉慕裳；女子場地單車爭先賽銅牌李慧詩。

▼張家朗男子花劍奪金▼



+ 1

▼兩面銀牌得主「女飛魚」何詩蓓▼



+ 5

▼乒乓女團蘇慧音、李皓晴、杜凱琹獲奧運銅牌▼



+ 5

▼劉慕裳贏得空手道個人形銅牌▼



+ 6

▼李慧詩爭先賽奪銅牌▼



+ 8

9月21日截止訂購

香港郵政表示，市民可於即日起在郵票策劃及拓展處網頁或Facebook專頁預訂，亦可下載並填妥訂購表格，交回任何一間郵政局（流動郵政局除外），或投寄至「香港郵政總局郵政信箱11968號香港郵政集郵組」或「簡便回郵15號香港郵政集郵組」（只適用於本港投寄）。郵政局亦備有訂購表格供取用。截止訂購日期為9月21日。