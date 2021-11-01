水警殉職｜林婉儀世界殯儀館設靈　放滿各界花牌　悼巾幗英雄

追截走私船殉職的水警總督察（追授）林婉儀今日﹙1日﹚於紅磡世界殯儀館設靈，明日（2日）舉行最高榮譽喪禮儀式。殯儀館外，今日下午已放置了大量花牌，排滿外牆，不少是紀律部隊組織、各警區代表及不同政府部門送上。同時，亦有市民送上花牌向林婉儀致敬，包括人稱「玻璃朱」的撐警藝人、KOL朱庭萱。

鄰近花店負責人表示，過往不時為政府部門準備花牌送到殯儀館，今次向林婉儀送花牌的部門較過往多，且包括中聯辦：｢政府部門基本上都要送，因為同一team人，表達小小心意一定要有，無論呢個人見過面或者見唔到面都好，都係政府部門嘅人員。」他透露，政府部門的花牌一般價值數百元至千多元不等，視乎部門、職級。



▼11.1 殉職女督察設靈▼



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花牌放到殯儀館外 紀律部隊組織致「浩氣長存」等輓辭

約今午3時的紅磡世界殯儀館，不斷有花牌送到，放滿殯儀館門口及兩邊外牆。現場所見，門外花牌有不少來自不同紀律部隊組織，如入境處、消防處、民安隊等；也包括警隊不同部門、警區及組織，例如水警、邊界警區、警察草地滾球會、警務處退役同僚協會等。多個花牌寫有「巾幗英雄」、「浩氣長存」及「留名千古、正氣長存」等悼念輓辭。

花店形容政府部門今次致送花牌比以往多

在殯儀館附近的花店啟記，門口放了送予林婉儀的花牌。負責人廖先生表示，過往都不時有政府部門光顧，今次的部門亦較過往多，例如審計處、規劃署，又有立法會議員，更包括中聯辦：「基本上個個都要送架啦，因為都係個team人，表達小小心意都一定要有，無論呢個人係會見到面嘅，又或者見唔到面都好，都係政府部門嘅人員。」

廖表示，政府部門送的花牌，一般數百至千多元不等，按部門、職級劃分，不會過於昂貴。他又稱，由於林婉儀年紀輕，傳統上花牌都以素色為主，尤以白、綠色常見，不會特別規定花的品種，但一般較多為百合、玫瑰。

警隊明日舉行最高榮譽喪禮儀式

警方今日指，警隊將於明日為林婉儀在世界殯儀館及和合石浩園舉行最高榮譽喪禮儀式。在世界殯儀館喪禮完畢後，送殯行列將前往昂船洲政府船塢水警小艇分區總部進行路祭，再到和合石浩園舉行安葬儀式。

▼林婉儀9月25日在沙洲一帶追截走私快艇時墮海殉職▼

