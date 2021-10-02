水警殉職｜鄧炳強斥網民諷刺林婉儀　哽咽：香港幾時變到咁冷血

水警女高級督察林婉儀在反走私行動中墮海因公殉職。保安局局長鄧炳強今早（2日）在電台節目中，對於有社交平台改編歌曲涉諷刺林婉儀，一度哽咽表示非常憤怒，批評是「無人性」，「我都唔知香港幾時變為一個咁冷血嘅地方」。

對於有紀律部隊人員被指涉在網上留言「嘲諷」林婉儀，鄧炳強指「非常遺憾及憤怒」，有關人員均已停職，會檢視有無涉及刑事。

他指，國安法四個類別未觸及仇視但涵蓋「煽動」行為，目前刑事罪行條例亦有煽動仇視罪，未來二十三條立法將優化切合社會需要使用，是否包括擴寬至涵蓋仇警，現時仍處研究階段未有定案，但會針對過去兩年情況涵蓋更廣。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

鄧炳強今日出席香港電台節目《星期六問責》，指本港海上走私情況，2020年比2019年案件及拘捕人數倍升，走私種類多了食品，包括內地早前停輸出的龍蝦，以及肉類、高檔魚翅、燕窩。對於案件飆升惟行動次數減少，鄧炳強解釋，打擊行動以情報為本，顯示行動更加集中、成功率提高，另歸究於2019年修例影響警力資源至2020年初。水警裝備方面，鄧炳強指，走私客快艇用到六個外舷機，但警艇首重安全，會採多機構合作模式，包括與海關、漁農署，以及內地跨境行動 。

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對於有社交平台改編歌曲涉諷刺林婉儀，鄧炳強在節目中一度激動，表示非常憤怒，批評是「冷血」、「無人性」，哽咽指「我都唔知香港幾時變為一個咁冷血嘅地方」，他認為無論政治理念如何，都不應該挖苦遇難事件。

對於有紀律部隊人員被指涉在網上留言嘲諷事件，鄧炳強表示，感到非常遺憾和憤怒，目前他們已經停職。鄧炳強認為，作為紀律部隊人員應設身處地「大家都係為咗香港」，質疑他們是否仍有服務市民的初心，當局會嚴肅調查有否涉及刑事成分，及後作紀律調查。

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研二十三條引入煽動罪 研針對仇警

多名建制派在周五（29日）立法會上，關注當局會否盡快就《基本法》第23條立法，例如跟進網民改歌《墮海唔好搵》涉仇警。鄧炳強重申，國安法四個類別未觸及「仇視」但有涵蓋「煽動」，刑事罪行條例亦設「煽動仇視罪」，未來二十三條立法會將煽動罪優化，切合社會需要引入，是否包括擴寬至涵蓋仇警，現時仍處研究階段未有定案，但會針對過去兩年情況涵蓋更廣。

反修例投訴獲證屬實 鄧炳強︰咁長時間入面十幾宗

被問到今次事件是否反映警民關係仍緊張，鄧炳強歸究於「顏色革命」，指參考外國情況都是透過抹黑政府同執法人員，指「外部勢力」令市民不滿政府及警隊。惟監警會審視個案顯示有16宗投訴成立，被問到是否顯示有警員行為影響公眾觀感，鄧炳強指，反修例期間執法時間長，「由日到夜，每一刻都有無限嘅同事去處理，同作出好多唔同決定」，形容是「判斷有小偏差」，續指「咁長嘅時間入面十幾宗，我諗你打開電視睇睇美國發生嘅嘢，一個場景入面係唔止、超過呢啲唔啱嘅行為。」