水警殉職｜一哥蕭澤頤往深圳晤廣東省公安廳　加強打擊走私集團

警務處水警女高級督察林婉儀在反走私行動中墮海因公殉職，警方表明會全力打擊走私。處長蕭澤頤昨（9月30日）率領警方代表團前往深圳，與廣東省公安廳及海警局會晤，同意在策略、戰術及行動方面加強打擊受三合會操控的走私犯罪集團，即時成立專案小組，加強情報交流，全方位積極調查案件。。



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Ｏ記及水警總區主管一同北上

警方新聞稿指，蕭澤頤率領刑事及保安處處長周一鳴、助理處長（保安）陳東、有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）及水警總區的主管和負責聯絡事務的人員，與廣東省副省長及公安廳廳長王志忠和廣東海警局局長劉紹根率領的代表團於深圳會晤。

會議上兩地同意加強打擊走私，廣東省公安廳將與香港警務處緊密聯繫，共同研究提升人員安全、裝備效能、訓練交流和行動效率；而廣東海警局與水警總區會加強合作及情報交流；更會進一步加強執法，採取聯合行動，全方位打擊犯罪集團。

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蕭澤頤表示，除了與內地執法機關合作，亦會與本地執法機關保持緊密聯繫，共同打擊走私犯罪集團。

警方指，兩地將全力打擊走私集團的人員招募、船隻改裝、凍肉儲存、資金來源及犯罪得益，以及加快相關走私船隻及工具的移交。