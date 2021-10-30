新冠疫苗｜美國准接種復必泰降至5歲　劉宇隆：某程度上係搏一搏

美國藥監局（FDA）公布，批准將復必泰疫苗的使用擴展至5至11歲。新冠疫苗顧問專家委員會成員劉宇隆今天（30日）在電台節目表示，復必泰於美國的研究只有數千名兒童參與，當中約1300人接種了疫苗，雖然最終得出九成有效的結果，但因研究的參與者少，實際上有效率的上下限是六成多至九成。而安全性亦「無咩把握」，若美國發病率高，兒童打針是好處大於風險，但若發病率低，則是風險大於好處。

他直言FDA亦只用「風險可能可控」的字眼，而FDA決定批出授權，是因為美國疫情失控，大量兒童感染，亦無其他疫苗可用，強調FDA做風險評估時亦很痛苦，甚至有一名專家選擇投棄權票，因為未知數多，「某程度上都係搏一搏」。

新冠疫苗顧問專家委員會今午會召開會議，並與特首林鄭月娥會面，料會商討兒童接種新冠疫苗問題，即接種科興年齡會否降到3歲，以及復必泰降至5歲。



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劉宇隆：有效率上下限實際是六成多至九成多

劉宇隆在商台節目《政經星期六》表示，美國疫情嚴重，要找到無受感染的兒童做疫苗研究亦很困難，藥廠起初只找了1500名兒童參與研究，後因數量不足而增至約3000人，當中約1300人接種了疫苗，其餘的人注射安慰劑。結果在1300名接種者中，有3人感染，對照組則有16人感染，得出有效率為九成的結果，但由於參與者少，有效率的上下限實際上是六成多至九成多。

劉宇隆指，若兒童出現心肌炎，將留下紀錄，可能影響將來購買保險。(歐嘉樂攝)

劉宇隆稱，美國疫情失控，大批兒童受到感染，加上無其他疫苗可用，所以FDA才會批出授權，形容FDA專家做風險評估時「都好痛苦」，利用了不同模型去做假設，結果認為若美國新冠肺炎發病率高，兒童打針是好處大於風險，但若發病率低，則是風險大於好處。他透露，美國一名專家選擇投棄權票，因為未知數多，「某程度上都係搏一搏」。

考慮疫苗風險和效益應根據本地情況決定

他認為，香港疫情基本已經清零，在考慮風險和效益時，應該根據本地的情況作決定。他提到早前專家批准青少年打復必泰疫苗，是因為當時數據不及現時多，後來才得知本港青年打針後心肌炎發生率高，他雖然認為當時的決定是對，「但如果當時有多啲數據，就可以做更明智嘅決定。」

孔繁毅認為打了一針的青少年在兩、三個月後可能需要補打第二針，才能補回保護力。 (資料圖片)

孔繁毅：兒童受感染可將病毒帶回家應打針防變種病毒

不過，委員會另一名成員孔繁毅就有不同意，指復必泰疫苗於美國的研究顯示，5至11歲兒童接種後是安全、有效，沒有心肌炎的個案。他認為兒童也需接種疫苗去防範變種病毒，而且兒童受感染後雖然病徵少，但可以將病毒帶回家，傳予家中長者，因此打針是很重要。

他直言，雖然12至15歲青少年接種復必泰疫苗後有心肌炎，但僅有百多宗，而且病徵輕微，九成以上兒童很快痊癒。青少年打一針復必泰後保護力僅有37%，但打兩針後有87%，若只為青少年打一針，甚至不打針，是犧牲了他們，又認為打了一針的青少年在兩、三個月後可能需要補打第二針，才能補回保護力。

劉宇隆反駁稱，「唔好話犧牲咁難聽」，若兒童出現心肌炎，將留下紀錄，可能影響將來購買保險。而美國亦正進行研究，了解多少人有輕微心肌炎症狀，但無接受診斷。

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另外，就科興疫苗接種年齡能否降至3歲的問題，孔繁毅稱今天下午開會時會商討，其劑量與成人相若。劉宇隆就指早前為青少年打科興的研究中，見到在中和抗體方面，青少年的反應「唔差過大人」，能夠通過免疫橋接。