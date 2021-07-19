均益大廈、錦禧苑、振華花園3長者染退伍軍人病　今年累計27宗

衞生署衞生防護中心今天（19日）公布，三名年齡介乎73至83歲的病人感染退伍軍人病，他們分別居於元朗區振華花園第一期、沙田區恆康街6號錦禧苑錦歡閣、中西區德輔道西343號均益大廈第二期。三名患者都有長期病患，衞生署正展開流行病學調查，找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

截至7月17日，今年錄得27宗退伍軍人病個案。



截至7月17日，今年錄得27宗退伍軍人病個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日公布退伍軍人病個案最新數字，在7月11日至17日期間錄得三宗社區感染退伍軍人病個案呈報，第一名患者是74歲女病人，居於元朗區振華花園第一期；第二名患者是73歲男病人，居於沙田區恆康街6號錦禧苑錦歡閣；第三名患者是83歲女病人，居於中西區德輔道西343號均益大廈第二期。

第三名患者是83歲女病人，居於中西區德輔道西343號均益大廈第二期。（資料圖片／鄧穎琳攝）

截至7月17日，今年錄得27宗退伍軍人病個案，去年及前年分別有104及105宗。衞生防護中心發言人指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

衞生防護中心表示，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。 （資料圖片）

署方稱，免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備；如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水；每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。