不小心過馬路案｜女保安如廁遲到被要求交保釋金　感受創索償勝訴

前暫委特委裁判官何麗明，早前處理一宗尼泊爾籍女保安涉不小心過馬路案審逾一年，該女保安稱審訊期間曾因如廁遲到1分鐘，之後被何官要求交出保釋金100元，女保安認為何官做法錯誤，令她情感受到傷害，入稟索償170萬元。區域法院法官就女保安的索償案下判辭，指代表何官的律政司未有依法庭規定在指定期限交答辯書，直接裁定女保安勝訴，賠償金額則有待平核。



原告Thapa Kamala，被告為時任東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明，由律政司代表。

涉案保釋令於2018年1月11日發出，Thapa Kamala其後就保釋令申請司法覆核。在與訟雙方達成共識下，該保釋令最終獲撤銷。Thapa Kamala稱因此事情感上受到傷害，因而入稟區域法院向何官索償。

原告曾作出兩次索償。(詳看下圖)

律政司原想申請剔除申索

律政司早前向法庭申請剔除Thapa Kamala的申索，指何官要Thapa Kamala支付100元保釋金，是根據其權力行事，難以證明其保釋令屬惡意。惟法官指，該些爭議應在審訊時決定。

Thapa Kamala則指律政司未有依法庭的指示，按時呈交抗辯書，遂申請「 非正審判決」，要求法庭直接判她勝訟。

律政司指呈交抗辯書會削弱其立場

判辭透露， 律政司指Thapa Kamala的申索屬無聊瑣碎，若律政司呈交抗辯書，會削弱司方的立場。惟法官指，法庭已頒令律政司需在限期前呈交抗辯書，若律政司未有依從，Thapa Kamala可申請直接獲判勝訟。

官指是否跟從法庭命令非律政司決定

法官強調，是否跟從法庭命令，非由律政司自行決定，本案中律政司違反法庭命令，是故意和傲慢。由於法官認為律政司要求剔除案件的理據並不成立，律政司在沒有依令呈交抗辯書的情況下， 法官最終直接判Thapa Kamala勝訟，但賠償額則有待評核。

案件編號：DCCJ1719/2019