脫不小心過馬路罪　女保安求鄭若驊等賠600萬不果　須付堂費90萬

尼泊爾籍女保安，5年前涉不小心過馬路被票控，案件由時任暫委特委裁判官何麗明審理，結果歷時20個月並歷90日審訊，終裁定女保安罪名不成立。惟女保安卻指負責調查的警員、控方的大律師和律政司司長鄭若驊等均有失職，並對她作惡意檢控，入稟高等法院要求賠至少600萬元。律政司司長等早前要求法庭剔除有關申索。高等法院法官今(16日)就案件頒下判辭，指女保安濫用程序，剔除其申索，並下令她須支付逾90萬元的訟費。



被告包括警員主控及律政司司長

原告為Thapa Kamala，五名被告：警員唐明奇(譯音)、警署警長張兆華(譯音)，兩名大律師Francis Haddon-Cave和關文渭，以及律政司司長鄭若驊。

認為檢控並不合法

原告在入稟狀指，唐調查案件時，記錄原告突然衝出馬路，與現場的閉路電視片段顯示不符。張則未有恰當調查案件，便把案件交予東區法院。而先後接手處理的Francis Haddon-Cave和關文渭，明知繼續檢控並非合法；律政司亦對是次檢控有法律責任。

主控無權終止聆訊

法官在判辭指，案中兩名警員非檢控官，並不能影響律政司是否檢控原告，而Francis Haddon-Cave無權終止聆訊。法官又指，即使關文渭沒有理據仍繼續檢控此點可爭議，但原告所指稱的損失，並非關所能預料。對律政司的指控，亦不成立。

原告敗訴兼須付堂費

法官遂頒令剔除原告的申索，裁定她敗訴。法官亦頒令，原告需支付兩名警員和律司司司長，合共支付約20.7萬元的訟費；另向Francis Haddon-Cave和關文渭等，合共支付70萬元的訟費。

案件編號：HCA890/2020