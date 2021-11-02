消委會暫停「消費權益新聞報道獎」　記協：期望日後可復辦

消費者委員會每年都與香港記者協會、香港攝影記者協會合辦「消費權益新聞報道獎」，不過，建制媒體《大公報》今天（2日）報道，指控消委會做法引起社會質疑，因為記協及攝記協近年「日益政治化」。《大公報》又引消委會回覆指，決定暫停舉辦「新聞報道獎」。

記協發聲明回應，指消委會未就此與協辦的組織包括記協及攝記協磋商，對消委會單方面決定停辦感到失望，因為獎項鼓勵了新聞界發掘不少撼動社會關注的報道，例如「牛丸冇牛肉」、「護老院脫光長者洗澡」等，期望消委會在檢討過後，仍可復辦賽事。

消委會發言人證實獎會暫停「報道獎」，指現時正檢視活動的形式，重新制定長遠計劃，期望以「更有創意的形式舉辦活動，宣揚消保訊息」，並會往後以全新面貌與大眾會面。



2021年8月31日，消委會舉辦第21屆「消費權益新聞報道獎」，消委會主席林定國致辭。 （黃寶瑩攝）

消委會發言人證實，「消費權益新聞報道獎」將暫停舉辦。發言人指，鑑於傳媒近年不論線上、線下均迅速發展，消委會透過傳媒協作的活動，包括「消費權益新聞報道獎」和「十大消費新聞選舉」，不論內容和形式上亦需與時並進。

消委會決定全面檢視相關活動的形式，和重新制定長遠計劃，期望以更有創意的形式舉辦活動，宣揚消保訊息，並更好地服務每一位消費者。消委會指，會待檢視工作完成後，活動將以全新面貌與大眾會面。

消委會：揭不同行業弊病 促進及提升商戶服務質素

消委會指，於2001年創辦的「報道獎」，目的是提高新聞界對消費權益的關注，發掘及報道關乎消費者切身權益的新聞，從而提高公眾對消費權益的認識，加強消費者自我保護能力。每年「報道獎」的參賽作品，均深入探討不同消費議題，和揭示不同行業的弊病，以促進及提升商戶的服務質素，歷年來已經累積超過3,000份新聞作品參賽，現時參賽資格擴展至大專生，亦特別表揚關注可持續消費的作品，令參賽內容更多元化。

記協發聲明回應指，消委會未就此與協辦組織，包括記協及攝記協磋商，對消委會單方面決定停辦感到失望。記協表示，消費新聞獎於 2001 年始辦，是消委會聯同記協及攝記協舉辦的年度盛事。20年來，獎項鼓勵了新聞界發掘更多消費權益新聞，過去如「牛丸冇牛肉」、「護老院脫光長者洗澡」等獲獎報道，都有助市民認識自身權益，開導社會風氣。

記協稱，歷年獲獎的新聞工作者，遍及行內大小機構，不論背景，充分體現「好故有好報」的原則。記協希望消委會在檢討獎項時，亦反思當初設獎的原因，認可新聞業界多年來對消費權益的推動。

記協指，深明在今天的政治環境下，無數有價值的事物，將不免逐一消逝，「但當他們於眼前化作飛灰，仍不免使人神傷。」記協期望，這並非消費新聞獎的終結，希望消委會在檢討過後，仍可以其所能接受的方式，復辦賽事。