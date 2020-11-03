消費權益新聞獎｜香港01奪六獎　膺歷屆獲獎最多網媒

消費者委員會、香港記者協會及香港攝影記者協會合辦的「第20屆消費權益新聞報道獎」，今日（3日）公布得獎名單。《香港01》勇奪六項獎項，包括五個報道獎，以及獎項20周年特設的「歷屆獲獎最多傳媒機構」網絡媒體類別獎項。 其中《一手樓高回贈亂象系列》奪調查報道文字組別銀獎；《電訊商推「零現金」出手機 揭取巧代借財仔 通訊辦跟進》奪得新聞/特寫/評論文字組別銀獎；《港鐵出軌》獲新聞攝影組別銅獎；《揭開海豚死亡真相：撞船斷背 胃藏魚鈎魚絲》及《聖誕過後》分別獲可持續消費新聞文字組別獎及攝影獎。

《香港01》執行總編輯戚本業（中），代表公司在邱騰華（左）、林定國（右）手中，領取歷屆獲獎最多傳媒機構網絡媒體類別獎項。（盧翊銘攝）

「歷屆獲獎最多傳媒機構」網絡媒體類別榮譽獎項

「消費權益新聞報道獎」自2001年創立至今，旨在表掦本地新聞工作者就有關消費權益報道的卓越成就，備受業界推崇及肯定。《香港01》今年在獲得六個獎項，包括五個報道獎項，以及獎項20周年特設的「歷屆獲獎最多傳媒機構」網絡媒體類別榮譽獎項。

獎項2017年起，網絡媒體作品獲納入評選範圍以來，《香港01》至今累積得獎次數為網媒最多。《香港01》執行總編輯戚本業，代表公司領獎。

偵查組採訪主任周偉強（左一）、記者慈美琳（左二）及陳信熙奪得文字《調查報道》組別銀獎。（盧翊銘攝）

文字《調查報道》組別銀獎

一手樓高回贈亂象系列

偵查組採訪主任：周偉強 記者：陳信熙、慈美琳

《香港01》分析2019年4月逾200宗新樓交易，發現有發展商利用高額現金回贈吸客，若買家符合全部回贈條款，包括提前付清樓價及貸款等，回贈金額可高達樓價38.5%。惟回贈款項卻未體現在正式買賣合約及一手成交冊中。

記者邀請兩位有專業背景的立法會議員容海恩、譚文豪參與實測，而他們亦難以根據合約判斷物業實價。甚至中原地產主席施永青，都不清楚回贈的條款原來未有納入正式合約當中。

記者梁祖饒獲得文字《新聞／特寫／評論》組別銀獎。（盧翊銘攝）

文字《新聞／特寫／評論》組別銀獎

電訊商推「零現金」出手機 揭取巧代借財仔 通訊辦跟進

記者：梁祖饒

《香港01》接獲投訴指，有電訊商與財務公司推出免息出新手機計劃，職員對顧客聲稱並非借貸，惟事主其後發現被代向財務公司借錢，以「行政費」名目收取「利息」，行政費等同實際年利率逾17%。事主不知情下向財務公司借貸2.1萬元，每月月費約750元，36個月行政費高達6,000元。

記者佯裝顧客到門市各職員查詢，職員否認計劃涉借貸，稱「咁唔係借錢嘅，佢都無畀錢你」，又指不清楚環聯信貸會否存檔，與事主的說法脗合。雖然電訊商指職員已根據既定銷售程序，清楚向客戶解釋計劃詳情，但說法與記者向職員查詢時的所見所聞並不相符。

記者張雅婷（左一）及勞敏儀（左二）獲得可持續消費新聞獎文字組別獎。（盧翊銘攝）

可持續消費新聞獎文字組別獎

揭開海豚死亡真相：撞船斷背 胃藏魚鈎魚絲

環團憂明日大嶼毀「原住民」生境 填海與海豚保育 只能二擇一？

遊船無王管 觀豚曾撞死中華白海豚 指引被批形同虛設

記者：勞敏儀、張雅婷

近年不時傳來鯨豚擱淺個案，同時被記錄到的中華白海豚數量持續下跌，江豚數量更是未知數。海上工程、漁業工業活動、甚至觀豚活動，均令海豚失去喘息空間。這篇報道透過記錄鯨豚身上多類傷痕、健康狀況、解剖影像、海水污染物等，了解死去的鯨豚生前經歷。

海豚不會說話，記者只能訪問鯨豚擱淺行動組及影像解剖團隊拆解死因，還訪問關注團體及學者探討《觀豚指引》的成效，以及環評及補償措施漏洞，希望日後在進行有關漁業、工業、旅遊業活動，以及政府構思海上工程前，有一定參考作用。

一列往紅磡站的東鐵線列車在2019年9月17日早上於紅磡站附近出軌，列車車廂斷開兩截，車門撞至飛脫，列車脫軌後更冒煙，此意外造成8名乘客受傷，5人送院。（盧翊銘攝）

新聞攝影組別銅獎

港鐵出軌

攝影記者：盧翊銘

一列往紅磡站的東鐵線列車在去年9月17日早上於紅磡站附近出軌，列車車廂斷開兩截，車門撞至飛脫，列車脫軌後更冒煙，此意外造成8名乘客受傷，5人送院。超過300名港鐵職員到場搶修斷開兩截的列車並搜證，期間攝影記者盧翊銘在高處拍下近百名港鐵職員到場搶修斷開兩截的列車的作品。

圖為2019年1月9日，旺角花墟道垃圾站，工人用夾車運走一堆聖誕花。（徐尉晉攝）

可持續消費新聞獎攝影組別獎

聖誕過後

攝影編輯：徐尉晉

聖誕新年假期，人們喜歡消費購物應節，但其後這些消費品和裝飾品，往往會成為送往堆填區的垃圾。慶祝佳節，是否還有其他不浪費的方法？圖為2019年1月9日，旺角花墟道垃圾站，工人用夾車運走一堆聖誕花。

徐尉晉奪得可持續消費新聞獎攝影組別獎。（盧翊銘攝）

《香港01》2019年刊出的報道，亦獲得人權新聞獎、恒大商業新聞獎、中大新聞獎、香港攝影記者協會「前線‧焦點」新聞攝影比賽、台灣新聞攝影大賽等殊榮。這是《香港01》成立以來，連續四年獲得「消費權益新聞報道獎」。