消費權益新聞獎｜香港01奪四獎　GPS揭膠樽回收漏洞贏年度大獎

消費者委員會、香港記者協會及香港攝影記者協會合辦的「第21屆消費權益新聞報道獎」，今日（31日）公布得獎名單。

《香港01》勇奪4項獎項，《追蹤器揭白做回收 ９大屋苑疑將回收膠樽直送堆填區》勇奪三個獎項，包括年度大獎、影像組別（短片）金獎及可持續消費新聞獎（影像組別）；《港企推新冠病毒家用檢測劑稱獲FDA認證遭否認 公司解釋：正申請》則奪得文字組別（調查報道）銀獎。



《香港01》勇奪4項獎項，包括年度大獎、影像組別（短片）金獎、文字組別（調查報道）銀獎及可持續消費新聞獎（影像組別）獎。（黃寶瑩攝）

「消費權益新聞報道獎」自2001年創立至今，旨在表掦本地新聞工作者就有關消費權益報道的卓越成就，備受業界推崇及肯定。消委會主席林定國在致辭時，指今次參賽作品逾200份，並直言GPS膠樽回收報道令人印象深刻，期待本地新聞工作者繼續報導出色的消費權益新聞。

《香港01》今屆勇奪4項獎項，憑《追蹤器揭白做回收 ９大屋苑疑將回收膠樽直送堆填區》奪得三個獎項，包括年度大獎、影像組別（短片）金獎及可持續消費新聞獎（影像組別）；《港企推新冠病毒家用檢測劑稱獲FDA認證遭否認 公司解釋：正申請》則奪得文字組別（調查報道）銀獎。

《追蹤器揭白做回收》報道勇奪三個獎項，得獎者梁祖饒（右）作代表領獎，鄭翠碧（左）憑《新冠病毒家用檢測劑》奪得文字組別（調查報道）銀獎。（黃寶瑩攝）

年度大獎、影像組別（短片）金獎及可持續消費新聞獎（影像組別）



《追蹤器揭白做回收 ９大屋苑疑將回收膠樽直送堆填區》奪得消費權益新聞報道獎影像組別（短片）獎。

追蹤器揭白做回收 ９大屋苑疑將回收膠樽直送堆填區

記者：陳潤南、梁祖饒；攝影：楊榮飛、王海圖、林頌華；剪接：譚耀安、蕭堃桁

《香港01》以放置GPS追蹤器到膠樽，實測14個屋苑的膠樽回收情況，最終發現有9個屋苑的膠樽直送堆填區及廢物轉運站一帶，當中5個屋苑均曾獲環保署的「家居廢物源頭分類獎勵計劃」的回收獎項，新都城2期更曾連續兩年獲得最高評級的鑽石獎，前年獲金獎的公屋天瑞邨膠樽也直送堆填區。

記者為確保追蹤器並非在回收時遭丟棄，再到該批屋苑暗訪前線清潔工。至少兩名清潔工直認屋苑無回收膠樽，直接當廢物處理。

《香港01》記者過去一年，把GPS追蹤器放置在14個屋苑的膠樽回收箱，結果發現至少有九個膠樽追蹤器被送至堆填區或廢物轉運站一帶。（01製圖）

為了令影片更吸引讀者，拍攝時的影片頭段12秒均以膠樽回收前的第一視角拍攝，由便利店到家中的雪櫃，再丟棄到回收箱，濃縮了整個過程，希望引起讀者及政府注意並反思，只要屋苑沒恰當處理、政府不作監察，市民回收所花的功夫都是徒勞。

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文字組別（調查報道）銀獎



《港企推新冠病毒家用檢測劑稱獲FDA認證遭否認 公司解釋：正申請》奪得消費權益新聞報道獎文字組別（調查報道）獎。

港企推新冠病毒家用檢測劑稱獲FDA認證遭否認 公司解釋：正申請記者：鄭翠碧

新冠肺炎肆虐期間，不少公司嘗試研發新冠病毒抗體檢測產品，有港企聲稱研發出家用版的檢測產品，更已經獲得美國食品藥品管理局（FDA）認證，成為首間獲批的海外公司。不過，《香港01》追問FDA發出認證的標準是甚麼，該公司又提供了哪些數據資料去爭取認證，該公司都迴避回應。

記者向FDA查詢後，發現該公司的抗體檢測產品實際上並未獲FDA批出緊急使用授權，該公司辯稱正在申請，但當時記者已可於市面上購買到該款檢測產品，店員亦稱產品獲得FDA認證，與事實不符。

《香港01》2020年刊出的報道，亦獲得恒大商業新聞獎、Telly Awards、張國興傑出青年傳播人獎及台灣攝影新聞大賽等殊榮。這是《香港01》成立以來，連續五年獲得「消費權益新聞報道獎」。