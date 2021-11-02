赴湯杜火等兩暴動案　爭議能否檢控不在現場參與者　終院周四裁決

在2019年7月的「赴湯杜火」案脫罪的被告湯偉雄，以及2016年旺角騷亂案被定罪的盧建民，早前均有就暴動或非法集結這兩項罪名的法律原則，向終審法院提出上訴，主要爭議包括兩罪是否能起訴不在現場的人士，及共同犯罪的定義等。終審法院早前一併處理兩案。根據司法機構網頁顯示，終院將於本周四(4日)頒發判辭。



上訴庭裁控罪可包括不在現場人士

上訴人湯偉雄在2019年7月中上環的一次騷亂事件中被捕，經審訊後脫罪。但律政司就控罪原訴曾到上訴庭提出案件陳述，並獲勝訴。上訴庭認為控方引用控罪，可延伸至不在現場的被告，即包括為示威者提供物資人士、負責把風的哨兵，及為示烕者提供接送服務的「家長車」司機等。

湯偉雄與其妻杜依蘭雖然脫暴動罪且控方表明不作重審，但湯仍就法律原則提終極上訴。(資料圖片)

湯堅稱參與者需在現場

雖然控方早已表明即使獲判勝訴，都不會要案件重審，但湯不服上訴庭的決定，並提出終極上訴。他的代表律師在上訴聆訊時強調，參與者需要在現場，有共同目的犯案才會被定罪。不在現場的人，不應因「共同犯罪」原則而被定罪。律政司的代表則強調，除特別註明，「共同犯罪」適用普通法所有罪行，非法集結及暴動罪亦不例外。

盧建民因2016年年初二旺角騷亂案被控一項動罪，2018年被判罪成囚7年。（資料圖片）

盧認為控方需證明參與者有共同目的

另一名上訴人盧建民，因參與2016年的暴動罪成，被判入獄7年。他爭議非法集結及暴動罪是否包括「共同目的」原則，參與者之間是否有溝通和互相理解等。盧認為，控方需指出非法集結的群眾，並證明他們有共同目的。律政司則回應稱，控方只需證明被告集結，共同作出擾亂公眾秩序等行為。

案件編號：FACC6、7/2021