迪士尼樂園新晚間匯演明年上演　城堡煙花加噴泉　逢周五至日限定

闊別4年，香港迪士尼樂園煙花匯演有望再度登場！香港迪士尼樂園今日（2日）表示，明年起「奇妙夢想城堡」將會加入新元素，每逢周五至周日晚間， 將會推出全新登場的夜間城堡匯演，當中將加入燈光、激光、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果。園方發言人表示，現時未能公布確實重開煙火匯演日期，但必將於明年內重現遊人面前。



迪士尼樂園公布明年起，每逢周五至周日晚間「奇妙夢想城堡」將會加入燈光、激光、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果。(迪士尼樂園提供圖片)

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夜間城堡匯演包含迪士尼經典角色及故事片段

香港迪士尼樂園表示，明年起「奇妙夢想城堡」將會加入新元素，其中，每逢周五至周日的晚間， 將會推出全新登場的夜間城堡匯演，透過迪士尼各款經典角色及故事片段與膾炙人口的樂章，再加入燈光、激光、噴泉、火焰以及煙火和煙花效果等， 制作一段段新構思的晚間匯演。發言人表示，現時未能公布最確實的重開煙火匯演日期，但必定將於明年內重現遊人面前。

香港迪士尼樂園表示，明年起，「奇妙夢想城堡」將會加入新元素，其中，每逢週五至週日的晚間， 將會推出全新登場的夜間城堡匯演。（資料圖片／張浩維攝）

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跳跳虎明年虎年新春活動向遊人拜年

此外，明年為十二生肖的虎年，因此明年一月至農曆年期間，小熊維尼好朋友跳跳虎將於「奇妙年年」新春活動祝遊人虎虎生威，龍精虎猛。 另外，由即日起至2021年11月19日，「奇妙處處通」會員續會或升級至白金卡或金卡會籍，長者「奇妙處處通」及續會至銀卡會籍除外，即享7折優惠，更可額外獲贈一個月會籍。

「奇妙夢想城堡」早於去年疫情期間的暑假完成工程，惟因防疫下人流限制、管理上，以及經營成本等問題未能重開煙花匯演。今年香港迪士尼樂園仍受到人流管制及社交距離措施有所限制，入園人數每日為總人流量的一半為上限、與各角色合照時，要保持1.5米社交距離等。