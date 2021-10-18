迪士尼加價｜特定日子門票$699　呢種門票最抵玩聖誕節都可入園

香港迪士尼今日（18日）公布最新的樂園門票價格分級制，由今年10月19日起，門票將按需求釐定兩級票價。在新票制下，「普通日子」的所有1日門票，所有種類票價維持不變，不過「特定日子」的1日門票將設不同票價，而「特定日子」主要是周六日、公眾假期為主。在門票加價後，有一種門票相對最抵玩，成人$699、小童$520可於指定日子任選兩天入園玩。



特定日子一日票小童加幅近一成

新票制下，1日門票有效期3個月。香港迪士尼官方網站會發布「普通日子」及「特定日子」的1日門票適用日子日曆，第一個「特定日子」將定於11月20日。

由於特定日子是新票種，只能與以往的普通一日票的價格作比較，新票種的小童及成人票價分別增加10%及9%。

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年票11月20日加價 提前續會送多1個月兼享7折

至於樂園「奇妙處處通」年票計劃，於今年11月20日才加價，當中只有長者價格連續第10年維持不變。加幅最大的為奇妙處處通白金卡成人票，由$2,569調整至$2,878，升幅為12%。

迪士尼也為「奇妙處處通」現有會員，推出提前續會優惠。會籍將於明年4月30日或之前到期的會員，可於今年10月19日至11月19日期間，為原有之白金卡或金卡會籍續會，或升級至白金卡或金卡會籍，即可享用舊價格7折的優惠價，並同時獲贈額外多一個月的會籍。提前續會優惠不適用於「奇妙處處通」長者會籍，或銀卡會籍續會。

最抵玩門票為2日門票「雙重暢玩」

迪士尼樂園推出港人限定「雙重暢玩」優惠，由即日起至2022年1月18日預訂優惠，可以於2021年9月17日至2022年1月19日任選兩天入園暢玩萬聖節及聖誕節兩大節慶盛事，價錢分別為成人港幣$699、小童$520。

迪士尼樂園「雙重暢玩」優惠

預訂日期：即日起至2022年1月18日

入園日期：2021年9月17日至2022年1月19日

優惠詳情：以港幣$699（成人)、$520（小童）任選兩天入園暢玩萬聖節及聖誕節兩大節慶盛事

額外樂園優惠：

－ 2 x 電子優惠券於樂園內之任何商品店以正價單筆交易消費淨額滿港幣$400或以上可換領價值港幣$75或以下的指定禮品1份

－1 x 電子優惠券於下午4:30後在樂園內之指定餐廳^購買套餐1份即可以港幣$15購買指定小食1客

^適用於火箭餐廳及皇室宴會廳（兒童套餐除外）

銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站／香港迪士尼樂園正門售票處

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