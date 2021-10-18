迪士尼兩年首加價　11.20起特定日子加至$699　小童票貴10%至$524

香港迪士尼今日（18日）公布最新的樂園門票價格分級制，由今年10月19日（明日，星期二）起，門票將按需求釐定兩級票價。在新票制下，「普通日子」的所有1日門票，所有種類票價維持不變，不過「特定日子」的1日門票將設不同票價，小童「特定日子」1日門票更加價一成至524元。新票價分級制將於明日起實施，而首個「特定日子」將定於今年11月20日，即會由當日起入場才需付新門票價格。「特定日子」主要是周六日及公眾假期，此次為迪士尼樂園兩年來首度加價。



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平日及長者門票維持不變

樂園「特定日子」的1日標準門票（12至64歲），票價為699元，1日小童門票（3至11歲） 票價為524元。至於「普通日子」的所有1日門票，所有種類票價維持不變，即分別639元及475元。

在新票制下，1日門票有效期為3個月。香港迪士尼官網將發布日曆，標示普通或特定日子門票的日期，以提醒入場旅客。

由今年10月19日至明年10月19日，年齡介乎60至64歲、持有「樂悠咭」的香港居民，可享特別優惠，以100元購買一日門票， 與長者 (65歲或以上) 票價相同。

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迪士尼：新票價分級制助更有效管理需求

香港迪士尼續指，新票價分級制將於明日起實施，而首個「特定日子」將定於今年11月20日。因此，於11月19日或以前，賓客可繼續以現行價格購買「奇妙處處通」會籍。香港迪士尼續指，新票價分級制鼓勵賓客於全年的不同時間入園，協助樂園更有效管理需求，從而讓賓客享有更優質的體驗。

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11.19或之前可七折續白金卡／金卡

至於樂園「奇妙處處通」年票計劃，成人金卡會籍新價格為2,228元、成人白金卡會籍新價格為3,998元，分別加價11%及8%，成人銀卡會籍價格將維持1,278元不變。而學生及小童銀卡會籍、金卡會籍和白金卡會籍新價格，分別為950元、1,588元及2,878元，依次加價4%、9%及12%。

長者「奇妙處處通」長者會籍，價格則連續第10年維持不變；同時合資格殘疾人士亦可繼續享有七折優惠，購買普通或特定日子的一日門票。

香港迪士尼指，「奇妙處處通」現有會員推出提前續會優惠。將於2022年4月30日或之前到期的現有會員，可於今年10月19日至11月19日期間，為原有的白金卡／金卡會籍續會或升級會籍，即可享用舊價格七折的優惠價，並同時獲贈額外多一個月的會籍。不過提前續會優惠，並不適用於「奇妙處處通」長者會籍，或銀卡會籍續會。