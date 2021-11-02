47名民主派涉「35+」初選案被控串謀顛覆國家政權罪，前立法會議員范國威和「慢必」陳志全先後向高等法院申請保釋，其中范的申請被拒，而陳則獲批保釋。國安法指定法官杜麗冰今(2日)頒下判辭，解釋理據。杜官指，陳志全任議員時，出席率接近100%，亦獲立法會主席梁君彥公開讚賞陳為最勤力議員，考慮這些因素後，遂批准他保釋。



梁君產曾公開讚陳志全勤力

就陳志全的保釋申請，判辭中引述陳一方的陳詞，指陳任立法會議員時，出席率接近100%，亦有支持政府的議案。立法會主席梁君彥曾在2018年7月曾在訪問中公開讚賞陳，指陳是一名勤力的議員，亦常在會議中問有建設性的問題。此外，陳亦長期服務社會，不但爭取同志的權利，亦參與其他事務。

陳同意他在政治生涯的後期使用強烈的政治措詞，但他仍是一名相對溫和的議員。而他被捕後，已退出所屬政黨。

官稱考慮陳有和政府合作

律政司的代表則指，陳曾表示會否決財政預算案，亦提倡在議會內和國際線抗爭。他於2020年和當時的黨員到台灣期間，要求台灣向港人提供政治庇護。在行程中，更出現「光時」旗。

惟杜官指，考慮陳任議員的出席率、獲主席梁君彥讚賞，以及他和政府合作等，認為在施加保釋條件後，陳不會繼續作出危害國安的行為。

范國威卻未獲准保釋，律政司指范要求政府接納五大訴求，至初選後仍堅持立場，亦提倡各政黨共同反對政府。（李澤彤攝）

范國威要求政府接納五大訴求

就范國威的保釋申請，杜官在判辭中先引述范國威的說法，指他從沒有提倡「攬炒」，亦沒有國際連繫。雖然他曾說過「光復香港」，但非提倡香港獨立。范亦希望獲保釋，以照顧患病的雙親。

惟律政司指范要求政府接納五大訴求，至初選後仍堅持立場，他亦提倡各政黨共同反對政府。

杜官考慮范在影片的發言後，認為若范獲保釋，會繼續作出危害國安的行為，最後拒絕讓范保釋。

案件編號：HCCP454、473/2021

現已獲准保釋的14人。(詳看下圖)

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各名被告近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)