安心出行｜初中生無智能手機入球場被拒　家長批非必須品：有問題

政府自周一（1日）起強制市民使用「安心出行」，包括政府場地、街市及各類球場等，連日來惹起不少批評。

有家長今日（3日）致電港台節目《千禧年代》，指就讀初中的子女無智能手機，因他們定期會到政府場地參加活動，早前致電場地查詢，對方表示12歲以上的學童就算有家長陪同亦不獲內進。她質疑手機非必須品，認為做法有問題。有長者則指丈夫為聽障人士，未能使用智能手機，加上年事已高，若出入場所均須填紙會寧願不出去。



▼11.1進入醫院掃瞄安心出行首日▼



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聽眾韋小姐致電節目，指三名子女均為中學生，包括初中生，由於認為他們未夠成熟，加上智能手機非必須品，因此至今未為他們購買。她指，子女定期會到康文署的運動場地及到文化中心參加樂團，本周四亦一早訂了戶外足球場，而當日參與的學童大部份亦無智能手機。她日前致電查詢安排，不過對方指就算家長陪同亦不獲豁免，「上面指示係咁」。她指政府政策有問題，若有家長陪同、加上提供個人資料情況下，質疑仍須使用安心出行的做法，「（智能手機）唔係必須嘛。」

聽眾朱女士則指丈夫為聽障人士，日常需要使用耳機，惟因會有干擾聲音未能使用智能手機。雖然丈夫為70歲的長者，可以填紙代替「安心出行」，惟會因怕麻煩寧願不去。她擔心若日後連B類餐廳亦要強制掃碼，「咩地方都唔使去」，認為政府考慮應更為周全。

聽眾伍女士指，日前於「綠在區區」留意到有年長人士因無智能手機未能內進，因未夠65歲不獲豁免。她指，不少長者會執拾回收物品到「綠在區區」儲分換米等日用品，她曾向「綠在區區」查詢可否在外將回收品遞入去，不過對方指不可以。

足球總會日前指市民若於足總比賽日期間進入有關運動場及收費草地足球場，均必須使用安心出行流動應用程式。（資料圖片／袁志浩攝）

足球總會日前指市民若於足總比賽日期間進入有關運動場及收費草地足球場，包括康文署及香港足球會轄下之場地，均必須使用安心出行流動應用程式。足總主席貝鈞奇在節目指業界認同政府要求，料初時有入場球迷或有不習慣，但認為大部份入場人士會明白。對於有家長指初中子女無智能手機，於家長陪同下仍不獲進入足球場，貝鈞奇指因規定12歲以下才可豁免。