安心出行｜B類食肆擬須掃碼　林瑞華料有餐廳轉C類　生意影響不大

市民進入政府場所、公眾街市、公立醫院等需使用「安心出行」，早前立法會議員田北辰引述消息指，日後進入B類食肆的客人都必須掃碼。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華今日（3日）在港台節目《千禧年代》指，估計措施對業界影響不大，因較少人會堅持不用「安心出行」，相反餐廳可免卻因顧客填錯資料而受罰，有部份B類食肆或因此轉為C或D類。但認為因應疫情緩和，政府應放寬現時針對餐飲處所的放疫安排。



據知港府為了盡快與內地通關，最快本月中公佈規定進入B類食肆堂食的食客必須使用「安心出行」。（資料圖片）

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，政府若強制進入B類食肆的客人使用「安心出行」為「有好有唔好」，因現時仍有人會抗拒使用「安心出行」，估計會有人選擇不吃或買外賣，不過相信到時少人會堅持，「10個未必有1個堅持」，因此料對生意影響不大。相反，近日有食肆因客人填錯資料被罰，認為強制使用可令餐廳免卻因此受罰，壓力變相間減少。他估計，或有B類食肆會轉為C或D類食肆。

促政府放寬食肆防疫限制

至於有人使用假「安心出行」，他指業界難分真假，希望若客人使用假「安心出行」時，不會連累餐廳受罰。因應疫情緩和，他認為政府應放寬現時針對餐飲處所的放疫安排，包括將B類食肆的營業時間延至晚上12時、增加可入座率等。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華。（資料圖片／鄭子峰攝）

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