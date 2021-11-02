安心出行｜長者安居協會接逾百宗掃碼查詢　將助平安鐘用戶裝程式

周一（1日）起進入政府場所必須先掃「安心出行」二維碼，長者安居協會表示，由周一至今日（2日）下午接獲78宗關於「安心出行」查詢，包括如何安裝及使用。協會呼籲，如一線通平安鐘用戶對使用「安心出行」有任何疑問，可向服務熱線中心求助，同時會支援用戶下載「安心出行」程式。



長者安居協會表示，由10月中至今接獲逾百宗關於「安心出行」的查詢。（資料圖片／梁鵬威攝）

長者安居協會表示，「一線通平安鐘」服務熱線中心自10 月中至今共接獲逾百宗關於「安心出行」應用程式的查詢。當中，昨日至今午4時45分共接獲 78 宗相關查詢，前日、即新安排實施前一日，亦接獲19 宗相關查詢。查詢者主要想了解如沒有安裝有關應用程式能否進出政府場所、如何安裝及使用有關應用程式等。

老友記掃碼阻滯 主涉觸碰螢幕力度不當及忘記密碼

協會留意到，長者在使用智能手機時較常出現以下困擾，如對智能手機規格無基本認識、觸碰智能手機螢幕力度不當、對各帳號或密碼欠缺妥善記錄等。為協助用戶，協會宣布由即日起，所有「一線通平安鐘」用戶如有需要，協會可協助下載有關程式。

裝平安鐘同時助裝安心出行 提供安心手機資料予長者參考

新用戶方面，如有需要，協會工作人員在上門安裝平安鐘時，同時可協助他們在個人智能手機上安裝應用程式，協會亦會按長者需求，提供市面上相對經濟、能安裝「安心出行」應用程式，並適合長者使用的智能手機資料，供長者參考。

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