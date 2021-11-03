海洋公園周日起再推森度遊　2日1夜露營$5280漲價88%　已9成爆滿

海洋公園宣布森度遊於11月7日至12月18日再度舉行，包括「森動瑜伽」、「秘行南朗山」、「星夜高峰Glamping」，及「瑜珈星夜高峰Glamping」。其中，今年「星夜高峰Glamping」，每個可容4人的帳篷2日1夜露營收$5,280，比去年貴88%，即每人須多付上620元。至於附加瑜伽活動的Glamping，每個帳篷更收6,888元。

海洋公園主席劉鳴煒回應指，去年森度遊反應熱烈，銷情理想，今年定價反映市民需求，強調會聽取意見，滿足遊客需要。他又有信心公園可成功轉型，並收支平衡。

雖然Glamping收費確「豪華」，但海洋公園透露，現時整體Glamping活動預約已9成爆滿



海洋公園推「瑜伽星夜高峰Glamping」（歐陽德浩攝）

新增「倒立瑜伽」課程

「森動瑜伽」將海洋公園不同角落變成瑜伽場地，包括海洋奇觀、夢幻水都人工湖等，並提供多達13種不同瑜伽課程，今年更新增「倒立瑜伽」課程。活動日期為11月7日至12月18日，逢周六及日舉行，價格為320元或420元。

「秘行南朗山」由專人帶領參加者登上南朗山，在纜車底下飽覽南中國海景色，更可到訪香港海洋生物救護及教育中心，了解中心的設備及海洋保育的工作。活動同樣於11月7日至12月18日，逢周六及日舉行，成人收400元、小童收280元。至於持智紛全年或無限FUN入場證，成人則收200元，小童收140元。

海洋公園新增「倒立瑜伽」課程。（盧翊銘攝）

包3節瑜伽課堂 瑜伽星夜高峰Glamping收$6,888

「瑜伽星夜高峰Glamping」則為參加者備有四人帳篷，設空調、淋浴等設施，並安排3節瑜伽課堂（流瑜伽、西藏頌缽、早晨伸展）、觀賞日出、海獅見面會、夜遊「南極奇觀」、與動物大使見面等節目。

活動日期為11月7日至8日、13日至15日、21至22日、27至29日；12月4日至6日、11日至13日。活動時間為上午10時至翌日上午11時半，每個帳篷費用為6,888元。

至於不設瑜伽的「星夜高峰Glamping」，活動日期為11月3日至7日、10日至13日、17日至20日、24至26日；12月1至4日、8至11日、15至17日。活動時間同樣為上午10時至翌日上午11時半，每個帳篷費用費用為5,280元，相較瑜伽Glamping少1,608元。

海洋公園主席劉鳴煒指，去年推出的森度遊反應熱烈，而價格反映市民需求。（盧翊銘攝）

以4人入住計 人均多付620元

翻查去年海洋公園Glamping的資料，當時並不設瑜伽課堂，節目與今年並無太大差異，每個帳篷收2,800元，即人均收費約700元。若以今年「星夜高峰Glamping」最新價格相比，增幅驚人貴88%，每人須多付620元。

森度遊今年微調細節 劉鳴煒：價格反映需求

問到今年的森度遊收費是否過高，海洋公園主席劉鳴煒回應指，去年推出的森度遊反應熱烈，銷情理想，因此今年繼續推出並微調細節，為港人帶來更好的體驗。而森度遊的價格反映市民需求，強調會聽取意見，以滿足遊客需要，而森度遊活動結束後將作出檢討。

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水上樂園表現比預期理想

至於水上樂園於9月開幕，劉認為表現比預期中理想，深受港人歡迎，而彈性定價是按需求調整，因此平日較周末便宜，認為價格反映需求。他稱，水上樂園內絕大部分設施均可在冬天運作，預期入冬後仍會受市民歡迎。此外，亦會以安全至上，透過人手訓練、硬件設施等，不斷作出改善。不過他又指，「唔會用一個月嘅數據評價水上樂園。」

料推重生方案公園可收支平衡 劉鳴煒：有信心成功轉型

劉亦透露，最近剛結束的海洋公園萬聖節哈囉喂，即10月30日及31日，為海洋公園今年入場人數最高的兩日。當時的預訂門票已全數售罄，而即場門票亦接近售罄。

海洋公園收支平衡亦是市民關注的問題，劉亦指，海洋公園現時已訂立未來方向，物色不同機構一同營運公園的設施，稱有信心疫情後可收支平衡。他透露，標書已於兩周前截止遞交，稱數目比預期多，正與團隊分析方案，「有信心可以成功轉型。」