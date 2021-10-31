萬聖節｜海洋公園哈囉喂《魷魚遊戲》打扮滿場飛　爆肌男剪衫搶鏡

又到一年一度的萬聖節，海洋公園今年復辦哈囉喂活動，「餓」了一年的市民今午（31日）紛紛盛裝打扮入場。紅噹噹的韓劇《魷魚遊戲》角色打扮搶鏡，本來陰森的123木頭人娃娃卻顯得和藹；有入場「爆肌男」指近日天氣回暖，刻意剪掉衣袖「Show身材」。亦有市民期望疫情能盡快結束，因配戴口罩影響玩樂的心情，「唔使戴口罩咁辛苦。」



不少市民今日（31日）扮鬼扮馬到海洋公園玩樂。（盧翊銘攝）

暫停一年海洋公園哈囉喂，因本港疫情緩和而復辦。海洋公園今午人頭湧湧，不少市民盛裝打扮入場參與哈囉喂，其中以近日掀起熱潮的Netflix劇集《魷魚遊戲》，以及熱門動畫《鬼滅之刃》的角色，為最多市民裝扮。

特意選顏色特別的口罩配合裝扮

亦有市民打扮成其他角色，其中情侶周先生與李小姐，打扮成王子與蝙蝠女。他們指，今年萬聖節比想像中熱鬧，認為去年氣氛冷清，死氣沉沉，因此沒外出慶祝萬聖節，並對當時海洋公園停辦哈囉喂感到可惜，「所以今年見緩和返啲出嚟玩下。」

而周先生的王子裝扮「清涼」，盡顯滿身肌肉。他笑指，近日天氣回暖可「Show身材」，更被李小姐踢爆：「件衫本身長袖，叫我幫佢剪短佢。」他們又指，為了配合裝扮的色調，特意選擇顏色較特別的口罩。他們亦不擔心會感染病毒，因平日注重個人衛生及勤洗手。

戴口罩影響玩樂：聽唔到人哋講乜

裝扮成清朝殭屍的楊先生，昨日亦到海洋公園遊玩，不過當時並無盛裝打扮。他指，因今日為萬聖節最後一日，故在前來海洋公園的途中，心血來潮臨時購買，價格為75元。他期望疫情能盡快結束，因配戴口罩影響玩樂的心情，「希望疫情快啲過，唔使戴口罩咁辛苦，有時講嘢好似聽唔到人哋講乜。」

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而Sammi今日打扮minecraft的遊戲角色，為首次參與海洋公園哈囉喂。其同行友人戴小姐指，去年因疫情而沒有外出慶祝萬聖節，認為氣氛較去年熾熱。她亦察覺到今年萬聖節有政治化的傾向，例如昨日就有市民打扮成「紅衞兵」。她亦指，不擔心會感染病毒，認為疫情已持續一段時間，令警戒性降低，「因為（疫情）都耐咗冇當初咁驚。」