海洋公園哈囉喂夜間驚嚇重陽開鑼　嘩鬼戴口罩　鬼新郎：唔辛苦

海洋公園今年復辦「哈囉喂全園祭」，重頭戲「夜間驚嚇」將於今月14日（星期四）重陽節開鑼。不過受限於防疫措施，20年來首次不設封閉式鬼屋，改為「開放式景區驚嚇遊戲」，要進入更要額外付費追加。在新肺炎下，一眾「嘩鬼」亦要戴上口罩，有「鬼新郎」指「戴口罩都唔辛苦」。

究竟開放式驚嚇與傳統鬼屋有何分別？記者實測其中一個額外付費景點，遊玩過程及時間與傳統鬼屋分別不大，不過位置則是搭建在原本已有的有蓋空間中，如遇狂風大雨或有「特別效果」。



開放式驚嚇遊戲取代傳統鬼屋

今年哈囉喂首設三個開放式驚嚇遊戲，為「屍襲逃亡」、「陰濕奪寶」、「鬼上身事件簿」，全位於山上的高峰樂園，取代原本的傳統鬼屋。三個景點同樣利用已有的有蓋通道及半開放空間，後期再搭佈景。園方指，三個景點遊玩時間大概為10多分鐘，遊客可停留在內「打卡」。

記者實測當中的「屍襲逃亡」，玩法與傳統鬼屋相若，遊客出發前需於繫上腰帶並貼上兩條色帶，其後單獨闖入景點內，須尋找「血清」飲品；而「嘩鬼」則會在途上試圖搶走遊客的色帶。如遊客兩色條被均被拔走，則須接受懲罰。

「鬼新郎」：打晒針啦！

在疫情下一眾「嘩鬼」亦要戴上口罩，不過在開放式驚嚇景點中的嘩鬼，所戴口罩則經獨特設計，例如佩合化妝增驚嚇效果；部份嘩鬼所戴口罩的顏色，亦會配合其裝扮。有「鬼新郎」就對記者說：「戴口罩唔辛苦，打晒針啦！」

海洋公園哈囉喂於10月14日開始，在新冠肺炎疫情下一眾「嘩鬼」亦要戴上口罩，不過在開放式驚嚇景點中的嘩鬼，所戴口罩則經獨特設計。（李澤彤攝）

玩三個景點需另加費280元

門票方面，普通成人門票索價360元；小童則索價195元，兩者附送60元園內電子現金券，不過普通門票就不包括進入三個開放式驚嚇景點。如要玩三個景點，不論成人及小童，一律需另付280元追加門票。換言之，遊客最多需付上640元才可玩盡所有遊戲。

至於普通門票所包括的遊戲，則有「老大街尋兇」等。遊客要在香港老大街中與一眾「嘩鬼」交談尋找線索，解開一宗兇案真相。另外，遊客亦可免費觀賞「冥婚大典」，欣賞一眾「嘩鬼」巡遊表演。

對於重陽節本港或受熱帶氣旋影響，園方指如天文台懸掛8號風球，公園將暫停開放；而當三號風球生效時，則會視乎天氣狀況，決定設施是否開放。