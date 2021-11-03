九巴11月推長者優惠　周六、日69條過海線免費搭　11.21全線免費

九巴宣布，為響應11月21日的「長者日」，將於今年11月的周末和周日，以「先搭後回贈」，向合資格的長者乘客提供免費乘搭過海巴士優惠。長者於11月6、7、13、14、20、27及28日，可免費乘搭69條由九巴營運的過海巴士線。至於11月21日「長者日」正日，更會提供全線免費。

不過長者如要領取車資回贈，須於11月份於club1933登記其使用的長者八達通卡或八達通產品號碼，以獲取有關回贈金額。



九巴宣布，為響應11月21日的「長者日」，將於今年11月的七個周末和周日，合資格的長者乘客可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭69條由九巴營運的過海巴士線。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

69條過海免費路線如下

九巴表示，長者在上述日子使用長者八達通乘搭有關巴士線，會先扣車資，然後在隨後的10個工作天至30天內，或於club1933登記八達通號碼後的10個工作天後至30天內，到各區的「八達通服務站」或透過八達通App拍卡，享有關車資回贈。有關活動適用於69條九巴營運的過海巴士線，但不包括P960及P968兩條「星級專線」。

九巴指，政府統計署推算至2039年，本港65歲以上人士，將由目前佔整體人口兩成增至三成三。為提升車隊的信息系統協助家屬尋回至親，當有患認知障礙症的長者走失，家屬向九巴提供長者八達通的號碼，九巴會啟動程序，如果有關長者使用有關八達通卡登上巴士，九巴的系統會即時通知車長，讓長者得到適切的照顧，亦將於巴士車廂及巴士站的巴士資訊屏幕，提供長者健康生活資訊，構建長者友善社會。