三大學獲3個國家自然科學獎二等獎　中大歷時18年脂肪肝項目奪獎

國家科學技術獎勵工作辦公室今日（3日）在北京公布2020年度「國家自然科學獎」得獎名單，本港科研人員榮獲三個二等獎。香港中文大學、科技大學團隊各斬獲一個二等獎，且均經由特區政府推薦，港大一博士則或內地單位推薦獲獎。



中文大學教授于君以「非酒精性脂肪性肝病及相關肝癌自然史、發病機制、診斷和防治研究」獲獎。(中大提供圖片)

沈祖堯及中大張翔有份參與脂肪肝項目研究

三個獲頒2020年「國家自然科學獎」二等獎的研究項目中，有兩個由香港政府推薦。包括中文大學教授于君以「非酒精性脂肪性肝病及相關肝癌自然史、發病機制、診斷和防治研究」獲獎。該項目的香港中文大學研究團隊其他主要研究人員包括教授黃煒燊、教授陳力元、教授張翔和教授沈祖堯。

該項目歷時十八年，對非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）的發生、發展進程的分子機制、治療靶點、無創診斷、疾病階段評估及疾病自然進展過程進行系統性研究，並取得重要突破，包括：（一）首次全面闡述從單純性脂肪肝發展至非酒精性脂肪性肝炎（NASH）／肝纖維化的關鍵分子機制及治療靶點；（二）首次揭示從NASH發展至NAFLD相關肝癌的重要分子機制及治療靶點；（三）首次確認NASH／肝纖維化的監測標誌物與無創診斷方法，建立了診斷評分模型與評價體系，創建NASH／肝纖維化無創診斷的新平台；（四）確認了NAFLD病人的自然史及疾病自然進展過程，詳述NAFLD的高危因素，並制定NAFLD預防及治療的國際指南。項目的研究成果使大眾能更全面了解NAFLD的發生、發展進程以及患病的高危因素，並找出有效的治療靶點。另外，該項目推動針對NAFLD的預防、早期篩查、診斷、疾病階段評估及治療藥物的研發，對NAFLD的基礎研究與臨床轉化的發展有着深遠的影響。



科技大學教授吳宏偉以「狀態相關非飽和土本構關係及應用」獲獎。（科大提供圖片)

科技大學教授吳宏偉以「狀態相關非飽和土本構關係及應用」獲獎。該項目的其他主要人員包括香港大學李焯芬教授，北京工業大學教授戴福初，汕頭大學教授趙仲輝以及香港理工大學博士周超。

非飽和土是複雜的固、液、氣三相多孔介質，是所有建築物的承載體和邊坡的組成材料。非飽和土的含水狀態和應力狀態隨氣候變化和人類工程活動改變，可顯著影響它的工程特性。項目研究團隊對非飽和土開展了有系統的深入研究，首次發現了非飽和土滲流隨應力狀態的變化規律、變形特徵的吸力路徑相關性、剪脹／剪縮與強度的吸力效應。基於這三項重要的發現，研究團隊創建了狀態相關非飽和土力學理論體系，解決了工程中普遍存在的滲流-變形-強度耦合分析難題。研究成果為邊坡、垃圾填埋場和路基等基礎設施的科學設計與安全施工奠定了重要的理論基礎，有助於社會應對氣候變化等挑戰。



另外，由香港大學王焰博士參與的「峨眉山大火成岩省與地幔柱研究」亦獲頒「國家自然科學獎」二等獎，該項目由內地單位推薦。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

楊潤雄：獎項給予科研人士極大鼓舞

教育局局長楊潤雄指，香港的科研人員再次獲獎，肯定了香港在基礎和應用研究發展方面的超卓實力，獎項亦給予本地從事科研工作的人士極大鼓舞。他衷心恭賀各得獎者，並期望他們能在科研工作上再創高峰，並繼續培育年輕一代。

「國家自然科學獎」是國務院主辦的「國家科學技術獎」下設五個獎項類別之一，是國家在自然科學領域中的最高規格獎勵，旨在獎勵在自然科學基礎研究或應用研究方面取得優秀成果的人員及團體。