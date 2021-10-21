內地第二次月球科研樣品發放　澳門科技大學入選共獲117.3微克

國家國防科技工業局官網「月球探測工程」專題網頁，在周三（20日）發布《關於第二次月球科研樣品發放的公告》，指經過專家審議，最終有17間科研機構28名使用責任人提出的51份申請獲得通過，共涉及17.936克。



澳門科技大學2名助理教授的申請獲批，分別可分得100微克及17.3微克月球科研樣品。（視覺中國）

公告顯示，除了北京大學、清華大學、中國科學院地球化學研究所、中國航天員中心等中國境內單位外，還有來自澳門科技大學月球與行星科學國家重點實驗室的2名助理教授祝夢華、李少林。他們二人分別獲得100微克及17.3微克。

對於領取方法，公告指獲得通過的申請單位，要在公告發布後5個工作日內，與探月中心簽訂月球樣品借用協議，並領取月球樣品證書。此後就可以按程序聯系國家天文台月球樣品實驗室，辦理樣品領取相關手續。

值得一提是，澳門科技大學在第一次申請失敗後再接再厲，終於在第二次申請成功。第一批月球科研樣品發放共85份申請，經審核後來自13間科研機構的31份申請獲得通過，發放總量共17.4764克。國家航天局探月與航天工程中心副主任、月球樣品管理辦公室主任裴照宇當時曾稱，澳門科技大學在評審中提交借用申請，但由於競爭比較激烈，未能通過評審，「我們歡迎有更多的港澳科研機構，積極參與月球樣品的科學研究工作。」