施政報告｜加強國安教育　預留土地推動科研、建大學研究設施

行政長官林鄭月娥今早（6日）發表本屆政府任內最後一份施政報告，主題集中「新局面、新機遇」，重點融入國家發展大局、土地房屋問題，以及爭取與內地通關。教育方面的篇幅不多，主要是重申需加強國安教育，培育下一代的國家觀念、價值觀和公民責任心，包括律政司會編製小冊子向中小學生灌輸守法意識。她擬親自向公民及社會發展科老師「上課」，講解特首憲制地位及職權。

另為配合創科發展，政府將原定明年7月結束的「研究配對補助金計劃」延長兩年，吸引工商界繼續計劃支持高教界研究；另多間資助大學會獲得土地加建或調遷設施。港大可在薄扶林建深科技研發大樓；中大可擴充中大醫院及在附近設研究設施；而白石角的教大運動中心用地會成科學園擴容基礎，興建新鐵路站，故教大運動中心將在大學本部附近重置。



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林鄭重提其教育願景，重申希望「培育青年人成為有質素的新一代，具國家觀念、香港情懷和國際視野，對社會有承擔」，但有少數學生被「誤導和激化參加違法行為，甚至參與組織極端的政治活動」，認為須關心下一代的國家觀念、價值觀和公民責任心。

她稱，政府不只提供教育資源，更是教育政策制訂者、推行者及監管者，已要求教育局深入研究8個教育範疇，提完善制度建議，並以學生福祉為依歸，「有效監察及跟進涉及學校管理和老師操守問題，為香港教育正本清源」，政府將繼續支持加強家校合作、推廣家長教育工作。

林鄭月娥在立法會宣讀本屆政府任內最後一份施政報告，透露她已向教育局長提議，由她「親自為有興趣老師上一堂課」，講解行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權。（羅君豪攝）

親為老師講解特首憲制地位 小冊子灌輸學生守法意識

中小學教育方面，公民與社會發展科本學年起在中四級推行，三大主題之一包括「一國兩制下的香港」，林鄭形容是好開始，為令公社科老師「更好掌握」行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權，她已向教育局提議，由她「親自為有興趣老師上一堂課。」而律政司亦編製名為「聚焦法治、賦能起動」小冊子，深入淺出手法向中小學生灌輸守法意識。

數間大學設施將重置或擴充 配合創科發展

至於大學發展，林鄭說，今年7至8月分別到訪八間資助大學，了解最新發展。並將原定明年7月結束的「研究配對補助金計劃」延長兩年，吸引工商界繼續計劃支持高教界研究。

她又稱，為鞏固香港基礎研究領導地位，原則上接納香港大學和香港中文大學建議，為兩間大學提供土地作科研用途。在薄扶林為港大預留4公頃現屬「綠化地帶」的土地興建深科技研發大樓；中大則可在中大醫院附近2.5公頃主要為「政府、機構或社區」土地，設立研究設施和擴充中大醫院。政府將同步改善現有東鐵大學站的公共運輸交匯處和泊車設施。至於香港理工大學會研究將現時提供自資專上教育的紅磡灣校舍，進行學術和研究發展。

為配合科學園擴容計劃，白石角的香港教育大學運動中心將會搬回教大本部附近重置。（教大校網圖片）

教大白石角運動中心搬回大學本部一帶 騰地予科學園擴展

另外，由於政府擬推動創科發展，將研究擴展科學園，包括重啟馬料水填海計劃、沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，合共提供88公頃新土地。但與原建議的住宅用途不同，政府建議將新增土地主要用作創科發展，即東部走廊地區日後會以創科為主要經濟功能。

政府籍此機會改善白石角和科學園一帶的公共交通接駁，研究以現時位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園/白石角車站，屆時該區會有更多房屋及泊車位供應，而教大運動中心則會在大學本部附近重置。項目交發展局、運房局和教育局聯同港鐵公司及教大推展。