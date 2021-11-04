DR誤殺｜案中重點在未建安全系統　周向榮及實驗室助理獲減刑2年

DR醫學美容集團9年前發生致命醫療事故，46歲女顧客接受聲稱可增強免疫力的CIK療程後，細菌感染身亡，另外兩名同接受該療程的女顧客則傷殘，其中一人需截肢。DR老闆周向榮和技術員陳冠忠，因誤殺罪成，分別被判囚12年和10年。兩人早前就定罪和判刑提上訴，而上訴庭（4日）頒發判辭，駁回定罪上訴，但指案中重點在未建立安全系統，認為二人目前刑罰明顯過重，故批准判刑上訴，兩人同獲減刑兩年，刑期分別減為10年和8年。



兩名上訴人：周向榮(67歲)及陳冠忠(36歲)，被裁定誤殺陳宛琳罪成，兩人原本分別被判囚12年及10年，上訴後周獲減刑至10年，陳則獲減刑至8年。

3顧客接受療程一死一截肢一傷殘

事故發生於2012年10月3日，3名女顧客即茶餐廳老闆娘陳宛琳(46歲)、小學教師王靜波(60歲)，及學校清潔工黃鳳群(56歲)，分別到DR集團的銅鑼灣分店，接受CIK療程，回輸血液產品後，在24小時內出現敗血症休息，陳更延至7日死亡，王靜波則遭截去雙下肢及四指，黃鳳群則傷殘。

事後調查發現，有關療程尚在實驗臨床階段，用於治癌，不適合用於人體，但DR集團包裝成保健產品出售，在配製血產品時又無標準作業程序、保存記錄，以及驗菌測試，令血產品受細菌感染。

周向榮和陳冠忠早前就定罪上訴，提出多個理據，包括原審法官向陪審團總結的案情，該總結不持欠持平。惟上訴庭在判辭指，拒接納該些理據。

上訴庭指案中重點在未建立安全系統

就判刑方面，上訴庭指原審裁判官判刑過重。本案重點在於未有建立一個安全系統，保障涉案血液製品的安全，因此產生嚴重的風險，令本案死者死亡。上訴庭認為，周的刑期應為10年。

上訴庭認為，原考慮判陳冠忠監禁8年4個月，但考慮陳的前妻在陳服刑期間去世，事件打攻擊陳和兩人的4歲女兒，最終判陳監禁8年。

女被告上訴案料本月內裁決

此外，同案被告、女醫生麥允齡因誤殺罪成，判囚 3年半。她亦就定罪提出上訴，上訴庭早前聽取陳詞後，押後裁決，並指預計於本月頒布判詞。

案件編號：CACC5/2018