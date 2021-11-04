鉛水樓｜拒公布涉事灣仔大廈位置　水務署長解釋：不影響公眾安全

水務署昨（4日）公布上周在灣仔一個私人非住宅處所取得的水樣本，發現鉛含量超出香港食水標準，但該署沒有透露具體地點。水務署署長盧國華今表示，相關水樣本是從水質監測優化計劃取得，計劃屬自願性質，如果公開地點，日後便沒人參與計劃，影響計劃成效，但他又指若涉及公眾安全，便會公開資料。不過，水務署稍後再回覆，必須在尊重參與計劃人士私隱及公眾知情權間取得合適的平衡，因此，除非有關個案會危及公眾健康，否則不會公布參與者的身分和超標處所的詳細資料。



水務署公布灣仔一幢私人非住宅大廈的水樣本鉛含量超標，惟拒公布大廈地址。（資料圖片）

盧國華：如涉公眾安全會公開地點

盧國華今解釋，水質監測優化計劃是為了監察水質，屬於自願性質，如果公開地點，日後便沒人參與計劃，會影響計劃成效。他強調，如果牽涉到公眾安全，便會公開具體地點。 盧國華又指，處所負責人已經作出緩解及預防措施，包括通知大廈用戶，亦有提供替代的水資源，例如樽裝水等。

盧國華解釋水質監測優化計劃屬自願性質，如果公開地點日後便沒人參與，影響計劃成效。（資料圖片/政府新聞處）

水務署：要在私隱及公眾知情權取合適平衡

水務署今日再回覆稱，因未獲得有關人士同意公布處所地址，故未能公布其位置。 該署解釋，由於「水質監測優化計劃」屬非強制性參與性質，該署必須在尊重參與計劃處所有關人士的私隱及在超標情況時公眾的知情權這兩方面取得合適的平衡。因此，除非有關個案會危及公眾健康，或獲得有關人士（業主、佔用人、註冊用戶等）同意，否則不會公布參與者的身分和超標處所的詳細資料。

就今次食水樣本鉛含量超出香港食水標準的個案，處所負責人已通知大廈內所有用戶，並採取適當的預防及緩解措施，包括須使用其他飲用水源（例如蒸餾水）、在大廈當眼處張貼告示等，以消除有關人士飲用鉛含量超標食水的風險。

灣仔區議會主席質疑不公布資料 曾進出大廈人士如何知情

灣仔區議會主席黃宏泰說，如果不公布涉事大廈，難保有人之前在該大廈工作或進出，而最近已沒有進出大廈，因而不知道大廈鉛水情況，質疑有關方面如何通知該些人曾經可能長期或短期飲用過可能有問題食水人士。