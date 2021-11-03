鉛水樓｜灣仔涉事大廈為商廈有食肆　區議會主席促公布地址

水務署今日（3日）公布灣仔一個私人非住宅處所取得的水樣本，鉛含量超出香港食水標準七成，而水務署拒透露大廈名稱。灣仔區議會主席黃宏泰透露，是次「鉛水樓」為一幢商廈，內有一間食肆，他引述水務署稱，食肆與超標水源分開，因而對公眾不會有影響，他認為署方應公布商廈地址。



香港水務安全學會會長陳漢輝表示，從數字來看，超標程度並不嚴重，相信「飲一啖半啖唔會有事」；但若長期飲用鉛超標的水，可能對腦部發展產生影響，所以兒童、嬰兒、孕婦都要小心。他指當下最重要找到源頭，若是涉及個別用戶，可能是個別水喉安裝問題，用戶可暫不飲用，如果整幢大廈或可能需要截斷水源再做檢查。



水務署公布灣仔一幢私人非住宅大廈的水樣本鉛含量超標，惟拒公布大廈地址。（資料圖片）

香港食水標準鉛的標準值10微克／公升，水務署公布，在截至10月31日的每周總結，總共抽取了15個處所的樣本，其中一個處所的第一級水樣本(即「日間隨機取樣」)含鉛量為17微克／公升，超標七成；按既定的兩級取樣規程，當第一級水樣本發現金屬含量超標時，會測試第二級30分鐘靜水樣本以核實結果，結果仍為12微克／公升，仍高出兩成。

灣仔區議會主席引水務署：食肆水源與超標水源分開

灣仔區議會主席黃宏泰指，剛向水務署負責水質監測優化計劃（優化監測計劃）項目的工程師查詢，得知是次不公布具體地址的原因是由於監測計劃屬自願，涉及私隱問題，僅有商廈用戶知道，不僅不會向公眾公布，政府內部如民政及衞生部門都不會知道具體商廈地址。

黃宏泰引述水務署表示，涉事商廈內有一間食肆，水源但與超標水源獨立，因而對公眾不會有影響。不過他質疑水務署是否有足夠大的權利，就如此重大的事件保密，認為若是公布地址，反而會讓公眾放心，「我認為呢件事上，公眾知情權係優先於私隱。」

香港水務安全學會會長陳漢輝。（資料圖片/張雅婷攝）

鉛影響腦部發展 孕婦、嬰兒勿要飲用

陳漢輝表示，結果並沒有超標得特別嚴重，尤其涉事並非住宅，「飲一啖半啖唔會有事。」他引述世界衛生組織資料，鉛的主要危害是對腦部發展有影響，因而嬰兒、兒童及孕婦都需要留心，「長期飲用係會有影響，係要盡量避免。」

陳說，鉛含量超標的水最好不要飲用，但若用來洗衫、抹地仍是可以。他暫時不了解具體情況，認為很可能是個別用戶自行找非合資格的專業人士安裝不合格的水喉。不過，如果只是涉及個別用戶，改飲樽裝水已經可以；而如果涉及的住戶較多，那麼就要截斷當下水源，引入其他水源會是較為安全做法，他強調目前最重要的是找到原因。

市民可找受認可實驗室驗水板

至於是次事件有機會引起市民恐慌，陳漢輝表示，如市民有疑慮，本港有一些受認可的實驗室可以抽取水板測試，費用並不高。而至於淨水器濾水是否有用，他則表示要視乎濾水器的功能，有部分只是去除雜質，不涉及過濾重金屬。

英國特許水務學會香港分會前主席簡國樑亦認為，是次超標狀況未屬嚴重，市民無需恐慌，他說80年代以前，香港根本沒有食水標準，其後的標準為跟隨英國為100微克／公升，而直至90年代仍然是50微克／公升，「提升標準是好事，但我60多歲人，過去幾十年都飲呢啲，無見有事。」