灣仔商廈水樣本鉛含量超標七成　內有食肆　水務署不透露具體地點

水務署上周（即10月25日至29日）從15個用戶水龍頭抽取食水樣本進行檢測，其中在灣仔一個私人非住宅處所取得的水樣本，發現鉛含量超出香港食水標準，而水務署沒有透露具體地點。今次是自2017年12月實施優化監測計劃以來，4年來首次再發現有水樣本超出香港食水標準的個案。

灣仔區議會主席黃宏泰向《香港01》指，水務署回覆他涉事處所內有食肆，但大廈水源與食肆水源不同，相信有關食肆水源不受影響。黃又指，水務署亦拒向他透露具體地點，有關做法欠理想：「公眾知情權係優先於私隱。」



水務署上周（即10月25日至29日）從15個用戶水龍頭抽取食水樣本進行檢測，其中在灣仔一個私人非住宅處所取得的水樣本，發現鉛含量超出香港食水標準。（資料圖片）

含鉛量為每公升17微克 高標準七成

香港食水標準鉛的標準值10微克／公升，水務署公布，在截至10月31日的每周總結，總共抽取了15個處所的樣本，其中一個處所的第一級水樣本(即「日間隨機取樣」)含鉛量為17微克／公升，超標七成；按既定的兩級取樣規程，當第一級水樣本發現金屬含量超標時，會測試第二級30分鐘靜水樣本以核實結果，結果仍為12微克／公升，仍高出兩成。

灣仔區議會主席黃宏泰指，剛向水務署負責水質監測優化計劃（優化監測計劃）項目的工程師查詢，得知是次不公布具體地址的原因是由於監測計劃屬自願，涉及私隱問題，僅有商廈用戶知道，不僅不會向公眾公布，政府內部部門如民政衞生部門都不會知道具體商廈地址。

灣仔區議會主席引述水務署：涉事商廈有一間食肆 水源獨立

水務署亦向黃透露，商廈內有一間食肆，但與超標水源互相獨立，因而對公眾不會有影響。黃宏泰質疑，水務署是否有足夠大的權利，就如此重大的事件保密，認為若是公布地址，反而會讓公眾放心，「我認為呢件事上，公眾知情權係優先於私隱。」

水務署拒透露具體地點 謝偉俊：係咪費事市民恐慌？

灣仔區另外兩位區議員顧國慧及謝偉俊均表示未收到消息，不知具體地點。謝偉俊認為，政府若能公布涉及哪一幢大廈會更好，目前不了解政府未有公開涉事大廈地址原因，「係咪費事（市民）恐慌？」

水務署建議大廈用戶轉飲蒸餾水

水務署獲悉檢測結果後已立即聯絡相關處所的負責人，要求他們通知大廈內所有用戶，並採取適當的預防及緩解措施，包括須使用其他飲用水源（例如蒸餾水）、在大廈當眼處張貼告示等，以及盡快聘請合資格顧問或人士作詳細調查，以找出問題的成因及進行相應的修正工程。

該署會繼續密切跟進緩解及修正措施的落實情況，並在有需要時提供協助。而若有關人士未能在合理的時間內採取有效的緩解措施，水務署可根據《水務設施條例》採取相應行動，以保障用戶的食水安全。

水務署自2017年起把食水水質監測範圍擴展至用戶水龍頭，透過優化監測計劃，在隨機抽選處所內的用戶水龍頭收集食水樣本，檢測水質情況。至今，水務署已從約2,000個處所收集食水樣本。