虎年花市│去年安排混亂5萬株花報銷　蘭花大王：唔知今年咩打算

食環署昨日（3日）公布，虎年年宵市場會將於明年1月26日至2月1日舉行，攤位將由本月15日（周一）起分批公開競投，共15個地點940個攤位。明年年宵市場將只有濕貨攤位銷售年花，連續第三年不設乾貨攤位。



去年當局因疫情反覆的原因下，花市開業前被取消後再大減檔口數量復辦，有花農表示，今年疫情穩定，加上不少市民已接種疫苗，期望銷情可以回穩，而署方安排會有改善，消息能及早通知不再「改來改去」，「最壞時間過咗啦！今年順利開到就得啦，而家市民都出返曬黎行街啦！」



今年2月11日大年三十晚，維園年宵市場人流不多，花檔入夜減價出售。（資料圖片/張浩維攝）

食環署昨日（3日）公布，虎年年宵市場會將於明年1月26日至2月1日舉行，與去年一樣，年宵市場將只有濕貨攤位銷售年花，連續第三年不設乾貨攤位，另外，明年亦不設快餐攤位，以免增加病毒傳播的風險。

當局表示，攤位獲許可人及其工作人員須打齊兩針新冠疫苗及開檔前48小時陰性檢測結果，如身體不宜打針，須保留醫生證明及檢測結果，以便食環署人員檢查。所有遊人進入年宵市場時，都必須使用「安心出行」流動應用程式掃描二維碼，或按食環署指示登記姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話及到訪的日期及時間以作記錄 。

有「蘭花大王」之稱的楊小龍對於今年的檔位競投，顯得有所憂慮。他說，去年同一時間疫情仍然嚴峻，在去年競投時，他於維園投得10多個檔位，但在接近過年前，署方收回他部份檔位，最後僅得三個檔位可以營業，加上市民擔心人流多易染疫，減少到現場購買年花，令他大失預計，「我上年有5萬幾株花出唔到貨，來年大會安排好就得啦！」

他說，現時本港疫情持續穩定，加上接種疫苗的人數已一步步增加，以及署方已汲取去年的運作經驗，相信安排會有改善，消息能及早通知不再「改來改去」。他又感慨說，「未知今年仲可以投幾多檔，有咩打算！但最壞時間過咗啦！今年順利開到就得啦，而家市民都出返曬黎行街啦！」他表示，由於每年的花苗需於兩年前預訂，因此蘭花貨量將與往年相若，加上蘭花為溫室種植，受天氣的影響不大，但不敢計銷情。