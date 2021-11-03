虎年花市｜明年年宵市場續無乾貨快餐攤位　入場要安心出行或登記

食環署公布虎年年宵市場會將於明年1月26日至2月1日舉行，攤位將由本月15日（周一）起分批公開競投，共15個地點940個攤位。明年年宵市場將只有濕貨攤位銷售年花，連續第三年不設乾貨攤位，明年亦不設快餐攤位，以免增加病毒傳播的風險。

攤位獲許可人及其工作人員須打齊兩針新冠疫苗及開檔前48小時陰性檢測結果，如身體不宜打針，須保留醫生證明及檢測結果，以便食環署人員檢查。此外，所有進入年宵市場時，都必須使用「安心出行」流動應用程式掃描二維碼，或按食環署指示登記姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話及到訪的日期及時間以作記錄 。



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食環署表示，2022年年宵市場會將於明年1月26日至2月1日舉行，疫情下年宵市場會維持沒有乾貨攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花；同時亦不設快餐攤位，以免入場人士脫下口罩進食，增加病毒傳播的風險。

本月15日起陸續競投

食環署續指，政府會在年宵市場執行各種防疫抗疫措施，其中，攤位獲許可人及其工作人員須已完成新冠疫苗接種，及在年宵市場開始前48小時內自費進行一次核酸檢測，而該檢測必須是以專業人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本的採樣方式進行。此外，他們須保留疫苗接種紀錄及陰性檢測結果的短訊作為證明，並在年宵市場開始前及期間隨時出示供食環署人員檢查。

攤位獲許可人及其工作人員如因健康原因不適宜接種疫苗，須申報此情況及出示醫生證明書，並在年宵市場開始前48小時內自費進行一次檢測。相關人士亦須保留申報表、醫生證明書及陰性檢測結果短訊，供食環署人員在年宵市場開始前及期間檢查。此外，攤位獲許可人亦須在攤檔提供消毒搓手液、定期清潔及消毒其攤檔，以及提供員工名單和聯絡資料供追踪確診者之用。

此外，場地入口會張貼「安心出行 」二維碼，所有入場人士都必須在進場前利用手機上的「安心出行」流動應用程式掃描該二維碼，或按食環署指示登記姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話及到訪的日期及時間以作記錄。

或會因疫情取消年宵

食環署發言人提醒，因應疫情發展，年宵市場各項防疫抗疫措施可能會有所變更，政府亦可能會調整年宵市場的規模及營業時間、收緊公眾人士的入場要求，甚至取消舉辦年宵市場。有興趣人士在參與公開競投前，應充分考慮這些因素。

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競投底價320元至5,440元不等

2022年年宵市場攤位競投底價會繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，由320元至5,440元不等。港島、九龍及離島區會有6個年宵市場，設於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園、觀塘觀塘遊樂場、黃大仙摩士公園、深水埗長沙灣遊樂場及東涌達東路花園，共有395個攤位。

維多利亞公園年宵市場攤位的競投將於本月15日及16日在荔枝角政府合署二樓禮堂（地址：九龍荔枝角荔灣道十九號）舉行。第一日上午時段由9時至下午12時30分，下午時段則由2時開始；第二日由上午9時至競投結束為止。

深水埗花墟公園、觀塘觀塘遊樂場及黃大仙摩士公園的年宵市場攤位競投將分別在本月17、18和19日於荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，由上午9時直至競投結束為止。深水埗長沙灣遊樂場的年宵市場攤位競投將在本月19日於上址舉行，由下午2時30分直至競投結束為止。

東涌達東路花園年宵市場的攤位競投將於本月22日在海港政府大樓1403、1404及1414室（地址：中環統一碼頭道三十八號）舉行，由上午9時30分直至競投結束為止。

新界區有9個年宵市場，地點為葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、北區石湖墟遊樂場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、大埔天后宮風水廣場、元朗東頭工業區遊樂場及屯門天后廟廣場，共有545個攤位。除屯門天后廟廣場年宵市場外，各年宵市場的攤位競投皆會於本月23日至12月2日期間，於荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，時間由上午9時30分至競投結束為止。

屯門天后廟廣場年宵市場的攤位競投將於12月7日在井財街社區會堂（地址：屯門井財街二十七號）舉行，由上午9時30分至競投結束為止。