年宵市場｜ 媽媽將年宵搬回家　小朋友做老闆開熟食檔賣年桔

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-02-10 20:30

疫情期間，全港的年宵市場不設熟食及乾貨區，茶媽無法帶茶兄妹逛逛年宵市場，又想讓他們感覺一下年宵的氣氛。在1月的時候就想，不如在家舉辦年宵吧，同時又能讓茶兄妹當當老闆，於是就將年宵市場搬到家中。

按圖即睇茶媽家中DIY年宵市場：

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茶媽表示這次與以往的DIY不同的是，她給茶茶用紙箱做了簡單的店舖門面後，就由茶茶自由發揮，自己設計、寫Menu招牌、用一百元去購買材料，「他甚至自己下廚煮麵給客人。這個遊戲同時見證住他的成長，寫的字還愈來愈好看。」

茶媽說由於是自己的店舖，茶茶十分落力，而他所賣的麵更是大獲好評，他還不停問：「什麼時候有街外人來幫襯？」。更搞笑的是，茶茶原本訂好不同價錢，為了吸引客人而全部改為免費。

「至於妹妹，她更享受是食，不停走去哥哥的舖頭自己夾麵食，又偷食自己舖頭的零食，完全不理自己的舖頭。」

除了茶兄妹的店舖外，今次茶媽更DIY了年桔當園藝區，立刻令整個年宵市場更有氣氛，哈哈！還有以士多啤梨串成一串串扮冰糖葫蘆，絕對是茶茶期待已久的。

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